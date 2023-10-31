عمر خريبين.. 50 هدفاً مع 3 أندية بدورينا

المصدر: أبوظبي ـ محمد صادق

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نجح السوري عمر خريبين، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، في هز الشباك، للمباراة الثالثة هذا الموسم مع العنابي في الدوري، ليرفع رصيده إلى 50 هدفاً في دوري أدنوك للمحترفين، أحرزها مع ثلاثة أندية إماراتية، هي: الظفرة والوحدة وشباب الأهلي.

وأحرز خريبين هدفاً في فوز الوحدة الصعب 2 ـ 1 على اتحاد كلباء في الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين، ليصل إلى هدفه الخامس هذا الموسم مع «أصحاب السعادة» بواقع 3 أهداف في الدوري في 5 مباريات شارك بها مع الفريق، وهدفين في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

وتوزعت أهداف خريبين في دوري المحترفين مع الظفرة الذي لعب له لمدة موسمين أحرز خلالهما 17 هدفاً مع «الفارس» قبل أن يرحل للدوري السعودي، ثم العودة مجدداً للإمارات عبر بوابة الوحدة الذي أحرز معه 26 هدفاً في الدوري، بينما أحرز مع شباب الأهلي 7 أهداف خلال موسم 2022 ـ 2023 الذي لعب له على سبيل الإعارة.

مشوار

وبدأ عمر خريبين مشواره في الدوري الإماراتي عندما انتقل للظفرة موسم 2015 ـ 2016 قادماً من الوحدة السوري، وانتقل في يناير 2017 إلى الهلال السعودي لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، قبل أن يقوم بدفع الشرط الجزائي في عقده مع الظفرة، للانتقال بشكل نهائي للهلال الذي قضى بين صفوفه 4 سنوات، لعب خلالها معاراً لبيراميدز المصري في 2019، وحقق مع الهلال لقب الدوري 3 مرات، إضافة إلى كأس الملك مرتين والسوبر السعودي، وفاز بجائزة أفضل لاعب في آسيا لعام 2017، حيث شارك مع الفريق في 78 مباراة، سجل خلالها 36 هدفاً.

وعاد خريبين للدوري الإماراتي مرة أخرى عبر بوابة الوحدة في يناير 2021، حيث نجح في إحراز 8 أهداف خلال 10 مباريات في الدوري، وشهد موسم 2021 ـ 2022 أفضل فتراته في الإمارات ومع الوحدة وهو الموسم الذي شهد أكبر عدد من الأهداف يسجله اللاعب بـ15 هدفاً في 25 مباراة، كما خاض 9 مباريات في دوري أبطال آسيا أحرز خلالها 4 أهداف.

وانتقل خريبين إلى شباب الأهلي موسم 2022 ـ 2023 على سبيل الإعارة، إذ أحرز مع «الفرسان» 7 أهداف في 21 مباراة، قبل أن يعود مجدداً إلى العنابي الذي شهد في بداية الموسم توتراً في العلاقة، إلا أن اللاعب اعتذر وحجز مكانه في التشكيلة الأساسية خاصة بعد رحيل جواو بيدرو، ويسجل مع الفريق 3 أهداف في 5 مباريات.

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