5 أسباب تشكل ملامح «النصر الجديد»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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استطاع النصر تغيير الصورة التي ظهر عليها في الجولات الثلاث الأولى من دوري أدنوك للمحترفين، التي خسر فيها من الجزيرة 3 - 1 وبني ياس 4-2 والشارقة 0-1، وتمكن من الظهور بوجه مختلف ومستوى جيد، ما يؤكد أنه سيكون رقماً صعباً أمام منافسيه في الجولات المقبلة، خصوصاً بعدما نجح في تحقيق 7 نقاط من أصل 9 في المباريات الثلاث الأخيرة على حساب حتا والعين وشباب الأهلي.

ويحسب للنصر أنه تحكم في صدارة الدوري في الجولتين الأخيرتين بعدما أطاح بالزعيم من المركز الأول في الجولة الخامسة وتسبب في إعاقة شباب الأهلي وإبعاده عن القمة في الجولة الماضية، إضافة لخروجه بالعلامة الكاملة على مستوى الأداء والتحكم في مجريات المباراة بالشكل الذي يعكس هذا التطور.

ولا شك في أن التفاوت الكبير بالنتائج بين بداية الموسم وحالياً تقف وراءه 5 أسباب ساهمت في تشكيل ملامح النصر الجديد.

1 انسجام اللاعبين مع بعضهم وتأقلمهم مع أسلوب المدرب الصربي غوران توفيغدزيتش وطريقة لعبه، وخاصة الثنائي الأجنبي الكولومبي كيفن أغوديلو والإيطالي مونولو غابياديني اللذين ظهرا بمستوى متطور مقارنة ببداية الموسم وأثبتا أنهما صفقة رابحة للعميد، إذ شارك اللاعب الكولومبي في 6 مباريات ونجح في تسجيل 3 أهداف ومثله سجل المهاجم الإيطالي الذي ساهم أيضاً بصناعة هدفين.

2 أما السبب الثاني الذي ساهم في تغيير صورة النصر، فهو نجاح المدرب في إيجاد التوليفة المناسبة والاستقرار على مستوى التشكيلة، عكس المباريات الأولى التي سجلت العديد من التغييرات على صعيد الأسماء والمراكز، ما أوجد خللاً في التوازن وترابط الخطوط.

3 ويتمثل السبب الثالث في تصحيح أخطاء الدفاع وتقويته، حيث قبل الفريق 3 أهداف فقط في المباريات الثلاث الأخيرة عكس الجولات الثلاث الأولى التي قبل فيها 8 أهداف.

4 تعد الهجمات السريعة المرتدة أحد أبرز أسلحة النصر التي اعتمدها في الجولتين الأخيرتين أمام العين وشباب الأهلي بقيادة كيفن أغوديلو وكذلك المغربي عادل تاعرابت الذي ساهم في صناعة 3 أهداف وتسجيل هدف واحد حتى الآن.

5 يتمثل السبب الخامس في عامل الثقة الذي اكتسبه الفريق بعدما عانى من الناحية المعنوية بسبب تعرضه إلى 3 هزائم قاسية من الجزيرة وبني ياس والشارقة في بداية الموسم، ما أدى إلى دخول الفريق في مرحلة الشك، لكنه نجح في استعادة ثقته بمجرد التأهل إلى ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي على حساب عجمان، وجاء الفوز الثمين على العين في الجولة الخامسة ليعزز هذه الثقة ويعيد التوازن للفريق.

انسجام

أكد علي عباس مدير فريق النصر، أن العميد أظهر وجهه الحقيقي في الجولتين الأخيرتين أمام العين وشباب الأهلي بفضل عاملين أساسيين، يتمثل الأول في الانسجام بين اللاعبين وتأقلمهم بشكل كامل مع الأجواء وخصوصاً اللاعبين الأجانب، أما العامل الثاني فيتمثل في الروح القتالية العالية، التي ظهر عليها جميع اللاعبين، وهو مؤشر إيجابي على تطور الأداء من جولة إلى أخرى، مشدداً على ضرورة أن يستمر الفريق في اللعب بهذه الروح في كل المباريات.

وأشار علي عباس إلى أن الروزنامة لم تخدم في النصر في بداية الدوري، حيث وضعته القرعة في مواجهة فرق مرشحة للمنافسة على اللقب مثل الجزيرة والشارقة وشباب الأهلي والعين.

وأبدى مدير فريق النصر تفاؤله بقدرة الفريق على مواصلة سلسلة النتائج الإيجابية التي حققها في الجولات الثلاث الأخيرة والحفاظ على صورته الجديدة.

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