20 هدفاً من 23 للأجانب و38 بطاقة ملونة..العروبة يغرد في صدارة «الهواة» بلا هزيمة والظفرة يفقد الوصافة

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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شهدت مباريات الجولة السابعة من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم «الهواة» فقدان فريق الظفرة التي كان يحتلها منذ انطلاقة الدوري بخسارته أمام الفجيرة ما جعله يتراجع للمركز الثالث ليستغل دبا الحصن الفرصة ويقفز للمركز الثاني بفوزه على العربي بثلاثية نظيفة ووصل برصيده إلى 15 نقطة مقابل 14 نقطة للظفرة.

وعزز العروبة صدارته بفوز مهم على الذيد بهدف من دون رد ليصل إلى 19 نقطة محافظاً على سجله خالياً من الهزائم بعد مرور 7 جولات، ونجح التعاون في استعادة نغمة الانتصارات والصعود للمركز الرابع برصيد 12 نقطة ويليه دبا الفجيرة 11 نقطة ثم يونايتد بعشر نقاط في المركز السادس، ثم الجزيرة الحمراء سابعاً بتسع نقاط.

صراع

وعلى مستوى أندية الوسط تتساوى ثلاثة فرق برصيد 8 نقاط وهي العربي والفجيرة ومسافي، فيما تمتلك أندية غلف اف سي والحمرية والذيد وغلف يونايتد 7 نقاط وتحتل من المراكز الحادي عشر إلى الرابع عشر، وفي مؤخرة الجدول ثلاثة فرق وهي مصفوت بست نقاط وسيتي بأربع ويقبع في المركز الأخير الرمس برصيد 3 نقاط.

أرقام وأحداث

أظهر اللاعبون الأجانب تألقاً لافتاً في مباريات الجولة السابعة وسجلوا 20 هدفاً من 23 هدفاً فيما تكفل ثلاثة لاعبين مواطنين بتسجيل باقي الأهداف، وأشهر الحكام 36 بطاقة ملونة واستحقت مباراة مسافي والحمرية جائزة اللعب النظيف لخلوها من أي بطاقة ملونة.

علامة كاملة

وتمكنت فرق إمارة الفجيرة الثلاثة من الحصول على العلامة الكاملة أول مرة في جولة واحدة بعد فوز العروبة المتصدر على الذيد بهدف، ودبا على غلف يونايتد بهدفين من دون رد، والفجيرة على الظفرة بنتيجة 4 - 3.

هدافون

يحتل لاعب الظفرة بينك افوب صدارة الهدافين بستة أهداف يليه عكاشة حمزاوي لاعب الفجيرة بخمسة أهداف، ثم 5 لاعبين برصيد أربعة أهداف جيسوس وجيلمار «دبا الحصن»، وديغو «الظفرة»، وجونيور «العربي»، وبراين «الجزيرة الحمراء».

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