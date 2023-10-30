10 تدخلات إيجابية لتقنية الفيديو

المصدر: دبي - البيان

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جاء أداء حكام الساحة دون المستوى خلال الجولة السادسة لدوري أدنوك للمحترفين؛ في حين تألق حكام تقنية الفيديو بتدخلهم الإيجابي في 10 حالات، منها إلغاء ركلة جزاء لصالح بني ياس للتحايل، وإلغاء ركلة جزاء لصالح الإمارات، وإلغاء ركلة جزاء لصالح فريق الشارقة بسبب التحايل، واحتساب الهدف الثاني للوصل بعد إلغائه من قبل مساعد الحكم، وإلغاء ركلة جزاء لحتا لأن الاحتكاك بين اللاعبين كان طبيعياً، والتدخل بمنح لاعب شباب الأهلي لوكا بطاقة حمراء بدلاً من الصفراء بسبب التهور، والتدخل بتأكيد طرد لاعب شباب الأهلي سالمين خميس، وإن كان هناك اختلاف ووجهات نظر متباينة في قرار الطرد، كذلك التدخل باحتساب ركلة جزاء صحيحة لفريق الإمارات، والتأكيد على قرار طرد لاعب العين بندر الأحبابي، والتدخل لاحتساب ركلة جزاء لصالح الجزيرة.

وفي المقابل، لم تتدخل تقنية الفيديو لاحتساب ركلة جزاء للنصر في مباراته أمام شباب الأهلي، وكذلك عدم احتساب ركلة جزاء لصالح اتحاد كلباء، وكان لعدم الاحتساب تأثير مباشر على نتيجة المباراتين، كما لم يظهر الحكم الصربي سردجان يوفاتوفيتش بالمستوى المميز المأمول، بينما ظهر الحكم عادل النقبي الذي أدار لقاء العين مع الإمارات بمستوى طيب، كما ظهر الحكم الشاب سهيل عبدالله الذي أدار مباراة البطائح وعجمان بمستوى طيب في أول ظهور له بدوري المحترفين.

حالات تحكيمية

● طرد لاعب كلباء فيليب كيش بسبب الخشونة الزائدة مستحق.

● طالب الوصل باحتساب ركلة جزاء لصالح ليما، لكن اللعبة لا ترتقي للركلة.

● طالب البطائح بركلة جزاء في مباراته أمام عجمان، واللعبة لا ترتقي لقرار الركلة.

● هدف إيرك لاعب العين في مرمي الإمارات صحيح.

● هدف النصر الأول صحيح، والاحتكاك بين اللاعبين قبله طبيعي.

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