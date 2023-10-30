4 مفارقات في ليلة «استعادة الصدارة»   

المصدر: العين - طلحة عبدالله

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حفلت مباراة العين والإمارات بالجولة السادسة لدوري أدنوك للمحترفين، والتي انتهت بفوز العين 3 - 1 واسترداد الصدارة برصيد 15 نقطة، بالمشاهد والمفارقات المدهشة ويسلط «البيان» الضوء على أربع منها.

2 طرد مبكر

بعد تسجيل العين الهدف الأول في شباك الإمارات، وقبل أن تكتمل أفراح جماهيره، أصيب العين بضربة موجعة إثر طرد قائده بندر الأحبابي في الدقيقة العاشرة، الأمر الذي أحدث فارقاً في سير المباراة، إذ عزز معنويات لاعبي الإمارات واندفعوا للهجوم لاستغلال النقص العددي وتعديل النتيجة، غير أن الذي حدث يعد من المفارقات إذ كان رد فعل لاعبي العين أقوى فسجلوا هدفين آخرين لينهوا الشوط الأول متقدمين بثلاثة أهداف.

2 ركلتا جزاء

شهدت المباراة ركلتا جزاء للإمارات انبرى لهما أنيستا فسجل الأولى وأهدر الثانية، بسبب يقظة وخبرة الحارس الدولي خالد عيسى، الذي طار للكرة في الزاوية اليمني وأبعدها، الأمر الذي نال من عزيمة لاعبي الإمارات، وبالمقابل ضاعف الجرعات المعنوية للعيناوية فحافظوا على تقدمهم حتى النهاية.

3 دفاع بالخمسة

قبل 25 دقيقة من نهاية المباراة استشعر مدرب العين الخطر، وعمد إلى المحافظة على تقدم فريقه فدفع بمحمد شاكر«مدافع» بديلاً لصانع الألعاب كاكو ليدافع العين بخمسة هم كوامي والهامشي واريك وسعيد جمعة وشاكر، وهي المرة الأولى التي يلجأ فيها الفريق لهذا الأمر على الرغم من أنه سبق أن لعب بعشرة لاعبين أمام الشارقة والنصر، بعد طرد كوامي في الأولى وجوناتاس في الثانية.

4 سجل نظيف

بفوزه على الإمارات، حافظ العين على سجله نظيفاً من الخسارة في ملعبه أمام الإمارات، إذ تقابلا في الدوري باستاد هزاع بن زايد 7 مرات، وفاز العين في 5 وحضر التعادل مرتين، وبخسارة واحدة في تاريخ مواجهاتهما بدوري المحترفين ففاز العين في 16 مباراة مقابل فوز وحيد للإمارات .

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