«خماسية» الشارقة تشعل مواجهة الجزيرة مبكراً

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

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أشعل فوز الشارقة بخماسية دون رد على ضيفه بني ياس مواجهة الجولة السادسة في دوري أدنوك للمحترفين بين الشارقة والجزيرة الخميس المقبل، من واقع القفزة الكبيرة لفريق الشارقة في الجدول برصيد 12 نقطة ومركز رابع، متقدماً بفارق نقطتين عن الجزيرة الذي خسر من خورفكان. وفتح المدير الفني للشارقة كوزمين أولاريو ملف مباراة الجزيرة مبكراً، حيث أكد أهمية التركيز في دراسة الخيارات جيداً لمواجهة الجزيرة ومراعاة خوض الشارقة مباراة آسيوية مهمة في أوزبكستان بعد 4 أيام أمام ناساف. ولم يخفِ كوزمين سعادته بالفوز الكبير على بني ياس قائلاً: «سعيد بالحفاظ على سلسلة الانتصارات الأخيرة، وسعدت أيضاً بتسجيل الفرص المتاحة والخروج بشباك نظيفة، اللاعبون الشباب لم يصلوا للمستوى الذي أتمناه، وهم مطالبون بعدم الخوف، والتركيز بشكل كبير، والفوز كان مؤشراً جيداً للعودة إلى عمق المنافسة».

تركيز

وأضاف كوزمين: «اخترت تشكيلة هجومية، ونسبة التركيز كانت عالية، واستفدنا من الفرص المتاحة، ولاعبو الشارقة ظهروا بتركيز عالٍ وتمكنوا من التسجيل من معظم الفرص».

وقال أيضاً: «بين مباراة الجزيرة المحلية وناساف الآسيوية 4 أيام، وندرس اختياراتنا للاعبين، ومعروف أن المباريات الآسيوية تحتاج مجهوداً وتركيزاً ذهنياً عالياً، وهذا ما يزيد صعوبة المهمة».

من جهته، اعتبر داركو ميلانيتش، المدير الفني لفريق بني ياس، أن فريقه عاش يوماً سيئاً من جراء الخسارة الكبيرة من الشارقة، مؤكداً أنه حاول مجاراة منافسه، ولكن لم ينجح، وقال تفصيلاً: «الشارقة لعب مباراة مثالية، وقدم مستوى رائعاً، على عكس فريقي الذي لم يظهر بالمستوى المطلوب، الخسارة بخماسية نظيفة نتيجة كبيرة، والشارقة قدم مستوى جيداً، خصوصاً في الهجمات المرتدة، ليس من السهل أن أتحدث بعد هذه النتيجة الكبيرة وأحدد الأسباب، ويمكن أن أصفه بأنه يوم سيئ على فريقي، أهدرنا بعض الفرص في الشوط الأول، ولكن لم نظهر بالمستوى الجيد والمطلوب بعد ذلك، عندما نخسر الكرة لا ندافع جيداً، وكان هذا سبباً رئيساً للخسارة أمام منافس قوي مثل الشارقة الذي قدم مستوى جيداً، خاصة في الهجمات المرتدة والسيطرة على الملعب، وحاولنا مجاراته في طريقة اللعب، ولكن لم ننجح.

من ناحية أخرى علق حارس بني ياس فهد الظنحاني على خسارة فريقه قائلاً: «كان يجب أن نكون أكثر جدية، وعلينا نسيان الخسارة والتركيز في المباريات المقبلة التي ستكون بلا شك أكثر صعوبة».

وقال زميله أحمد أبو ناموس: «أسباب الخسارة أمام الشارقة كثيرة، ونتحمل جميعاً المسؤولية».

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