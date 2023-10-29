غداً.. الإمارات تواجه كازاخستان على صدارة مجموعتها بمونديال كرة القدم المصغرة

المصدر: وام

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تقام غداً الاثنين 8 مباريات بالجولة الثالثة من الدور التمهيدي لبطولة كأس العالم لكرة القدم المصغرة (ميني فوتبول)، ويلتقي منتخب الإمارات مع كازاخستان على صدارة المجموعة الأولى، بعد تأهلهما رسمياً إلى دور الـ16 بحصد كل منهما لـ6 نقاط من انتصارين متتاليين.

وفي باقي المباريات، تلتقي المكسيك مع جواتيمالا، وجورجيا مع أيرلندا، وإسبانيا مع السودان، والجزائر مع تايلاند، والتشيك مع أوكرانيا، وأمريكا مع رومانيا، فيما يلتقي منتخبا غانا والهند في مباراة بعيدا عن سباق التأهل أو الصدارة، بعدما مني كل منهما بخسارتين متتاليتين.

وأكد إياد راسبي نائب رئيس هيئة رأس الخيمة لتطوير السياحة، أن النجاح الفني والتنظيمي للبطولة، التي تقام لأول مرة في الشرق الأوسط، يؤكد ريادة الإمارات في استضافة الفعاليات الرياضية الدولية وفق أفضل الممارسات.

وأوضح أن اللجان العاملة في البطولة بذلت جهودا كبيرة، لتوفير جميع متطلبات النجاح، تتويجاً للدعم الكبير الذي يحظى به الحدث العالمي من حكومة رأس الخيمة، لتعزيز نجاح الإمارة ومكانتها المتميزة على خريطة استضافة الفعاليات الدولية.

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