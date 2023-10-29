بفوزه على نظيره الغاني ..منتخب الإمارات يتأهل لدور الـ16 بمونديال كرة القدم المصغرة“ميني فوتبول”

المصدر: وام

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تأهل منتخب الإمارات لدور الـ16 من بطولة كأس العالم لكرة القدم المصغرة “ميني فوتبول”، بفوزه على نظيره الغاني 2- صفر اليوم السبت، في الجولة الثانية من الدور التمهيدي للمجموعة الأولى.

وسجل هدفي المباراة محمد سرواشي، ومحمد جاسم، ورفع منتخب الإمارات رصيده إلى 6 نقاط متساوياً مع منتخب كازاخستان، قبل مواجهتهما بعد غدِ الاثنين، على صدارة المجموعة.

وتستضيف الإمارات البطولة لأول مرة في الشرق الأوسط، من 26 أكتوبر الحالي إلى 4 نوفمبر المقبل في إمارة رأس الخيمة بمشاركة 32 منتخباً.

وأكد سرمد الزدجالي المشرف الإداري على منتخب الإمارات أن التأهل لدور الـ16 خطوة جيدة في أول مشاركة للمنتخب بالبطولة، مع أهمية الفوز في المباراة المقبلة على كازاختستان، وإظهار المستوى الفني الجيد على غرار ما حدث في مباراتي الهند وغانا.

وأضاف " نحن أمام واقع جديد بخصوص هذه الرياضة، والشغف الذي كان واضحاً من خلال التنافس القوي بين المنتخبات المشاركة في الجولتين الأولى والثانية، يمنح البطولة مؤشرات مهمة على إمكانية

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