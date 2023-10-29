«أبيض الشاطئية» ينال برونزية «دولية نيوم»

المصدر: نيوم - وام

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أحرز المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية برونزية بطولة «نيوم الدولية» بالسعودية، بفوزه على المنتخب الألماني 3 - 2، اليوم السبت، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

سجل أهداف «أبيض الشاطئية» عبدالله عباس، وعلي محمدي، ووليد بشر.

وكان منتخبنا دشن مشواره في دور المجموعات بالفوز على منتخب إسبانيا 5 - 4، ثم خسر أمام منتخب البرازيل 3 - 8، وفاز على منتخب تركيا 4 - 2 في الجولة الثالثة.

شارك في البطولة 8 منتخبات هي الإمارات، والسعودية، والبرازيل، وألمانيا، وإنجلترا، وإسبانيا، واليابان، وتركيا.

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