العين يستعيد قمة الدوري بثلاثية في شباك الإمارات

المصدر: متابعة: ياسر قاسم، طلحة عبد الله، ومحمد فضل

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استعاد العين قمة دوري أدنوك للمحترفين بفوزه أمس على فريق الإمارات 3 - 1، باستاد هزاع بن زايد ضمن مباريات الجولة السادسة، ورفع «الزعيم» رصيده إلى 15 نقطة، واستمر «الصقور» عند 5 نقاط.

تقدم العين بهدف الكونغولي لابا كودجو، في الدقيقة السابعة، وبعدها طرد الحكم، بندر الأحبابي قائد العين بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 10، ومن هجمة مرتدة أضاف أريك الهدف الثاني للعين في الدقيقة 43، ثم عاد لابا كودجو للتسجيل في الدقيقة «45 + 3»، وجاء هدف الإمارات من ركلة جزاء في الدقيقة 55 تصدى لها انيستا وبعد 20 دقيقة احتسب الحكم ركلة جزاء أخرى للفريق، سددها انيستا، وتألق خالد عيسى حارس العين وتصدى لها بنجاح.

وتألق خورفكان بملعبه وفجر مفاجأة كبيرة وتغلب على الجزيرة 4 - 2، محققاً أكبر فوز على منافسه في عصر الاحتراف، ووصل «النسور» إلى 7 نقاط، وتجمد «فخر أبوظبي» عند 10 نقاط، أحرز الرباعية البرازيلي تياغو دي لينكو، لورينسي «ركلة جزاء» وشاهين سرور، وجونينهو سيلفا في الدقائق 17، و«45+1»، و«45 + 3»، و84، وأحرز هدفي الجزيرة البديل خلفان مبارك بالدقيقة 66، وعلي مبخوت من ركلة جزاء في الدقيقة «90+3»، ورغم الفوز قررت شركة خورفكان لكرة القدم، التعاقد مع المدرب الصربي نيبوشا يوفوفيتش، 49 عاماً، خلفاً للمدرب الإسباني جيراراد زارغوسا.وسبق للمدرب نيبوشا الإشراف على عدة أندية، منها الأهلي القطري والصفاقسي التونسي والفيصلي الأردني والزمالك.

وفي المباراة الثالثة تغلب الشارقة على بني ياس 5 - 0، محققاً فوزه الثاني على التوالي والرابع في الدوري بخماسية دون رد ليقفز للمركز الرابع برصيد 12 نقطة، افتتح تيغالي مسلسل الأهداف في الدقيقة 14، وأضاف كايو لوكاس الهدف الثاني بالدقيقة 42، ونجح موسى ماريجا في هز الشباك بالدقيقة «45+ 3»، فيما أحرز فراس بالعربي أول أهدافه بقميص الشارقة في الدقيقة 58، واختتم البديل عثمان كمارا الماراثون في الدقيقة 88.وتدخلت تقنية الفيديو المساعد «VAR»، في إلغاء ركلتي جزاء بالمباراة، الأولى للشارقة في الدقيقة الرابعة، والثانية لبني ياس في الدقيقة 28.

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