العروبة يعزز صدارته لـ«الهواة».. والفجيرة يصدم الظفرة

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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عزز العروبة صدارته لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم «الهواة» بفوزه أمس على الذيد بهدف اللاعب فابريكو فرنانديز ليرفع رصيده إلى 19 نقطة وتجمد الذيد عند 7 نقاط، وفاز الفجيرة على ضيفه الظفرة «الوصيف» بنتيجة 4 - 3، محققاً صدمة كبيرة للظفرة، الذي تلقى الهزيمة الأولى وتجمد رصيده عند 14 نقطة، فيما وصل الفجيرة إلى النقطة الثامنة، وأحرز لـ«الذئاب» كل من عكاشة حمزاوي «هدفان» ودياز ومحمد سالم وسجل للظفرة خليل الحمادي وافوبي ودياغو فارياس.

واستعاد دبا الفجيرة نغمة الانتصارات وتغلب على غلف يونايتد بثنائية محمد علي وعامر عمر، ورفع رصيده إلى 11 نقطة.

وفاز غلف اف سي على الرمس 3 - 1 وأحرز للفائز عمر عبدالغني، ويليامس، وادينكا وللرمس سيلفا. وتقام اليوم 4 مباريات ويلعب مصفوت مع الجزيرة الحمراء، ودبا الحصن مع العربي، ومسافي مع الحمرية، وسيتي مع التعاون.

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