«ديربي دبي» إثارة فنية ومتعة رقمية في «دورينا»

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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شهد «ديربي دبي» بين شباب الأهلي وضيفه النصر، على ملعب استاد راشد، متعة وقوة كما كان متوقعاً، قبل انطلاقة الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين، وانتهى بالعديد من الإثارة الرقمية المهمة، وحصول كلا الفريقين على نقطة وحيدة بعد التعادل 3-3، ليصل شباب الأهلي إلى 14 نقطة، والنصر إلى 7 نقاط.

ولعل من أبرز الإحصاءات في مواجهات الفريقين بدوري المحترفين أن هدف المدافع رينان في الدقيقة 15، بكرة رأسية بعد ركنية من زميله فيديريكو كارتابيا، هو أول أهداف شباب الأهلي من ركنية في مرمى «العميد» منذ هدف المدافع، وليد عباس في نوفمبر 2018، وتمريرة عادل تعرابت لزميله مانولو غابياديني، الهدف الأول للنصر في الدقيقة 23، ثم تسجيل تعرابت الهدف الثالث للنصر من ركلة جزاء، رفع مساهمته إلى 7 من آخر 12 هدفاً للنصر في الدوري، بتسجيله 4 أهداف وصناعة 3 أهداف، بينما أصبح غابياديني ثالث إيطالي يسجل في «ديربي دبي»، بعد مواطنيه لوكا توني وجوزيبي ماسكارا.

فوز

وتتضمن الإحصاءات الرقمية المهمة في المواجهة وصول كارتابيا بهدفه الثاني لشباب الأهلي في الدقيقة 41 إلى رصيد 4 أهداف في مرمى النصر، لتكون شباك «العميد» الأكثر تلقياً للأهداف من اللاعب، بينما بقي النصر عند فوز وحيد حققه خلال 15 مباراة لعبها على ملعب استاد راشد في دوري المحترفين، وكان بنتيجة 2 - 1، في مايو 2022، ورفع رصيده من التعادلات إلى 7، وخسر 7 مواجهات، وعلى مدار تاريخ «ديربي دبي» في دوري المحترفين، ارتفع تعادل الفريقين إلى 10 مباريات، بينما يتفوق «فرسان دبي» تاريخياً بالفوز في 15 مباراة، مقابل 4 انتصارات للنصر، وسجل شباب الأهلي 54 هدفاً، والنصر 41 هدفاً.

رأي

تحدث مدربا الفريقين عن الأداء والتعادل في «ديربي دبي»، وأبدى غوران توفيجيدزيتش، مدرب النصر، عدم رضائه عن التعادل، وقال: تألق لاعبي النصر أمام الفرق الكبيرة يعكس الثقة الكبيرة التي يتمتع بها اللاعبون، وأنا لست راضياً عن التمركز والتنظيم والهجوم في الشوط الأول، ولكن بعد طرد لوكا من شباب الأهلي، ظهرنا بشكل أفضل، واستحوذنا على الكرة، وتحكمنا في مجريات المباراة، إلا أننا لم نستغل ذلك، وكان يجب أن ننتصر، لا سيما وأننا خضنا آخر ربع ساعة من عمر المباراة والمنافس يلعب ناقصاً عددياً.

بينما قال ألكساندر روجيك، المدرب المساعد للمدير الفني لشباب الأهلي ماركو نيكوليتش، الذي تعرض للطرد في الدقيقة 90 من عمر المباراة: لاعبونا أظهروا شخصية رائعة، وجميع من شاهدوا المباراة لمسوا ذلك من كل الجوانب، وكنا الطرف الأفضل داخل أرضية الملعب حتى الدقيقة 60 عندما طرد لوكا، وكان من الصعب علينا اللعب في ظل النقص العددي.

قال خالد جلال، لاعب النصر: قدم الفريقان أداءً قوياً أمتع الجماهير في المدرجات، لكنه كان صعباً على اللاعبين في أرض الملعب، والتعادل عادل للفريقين ،واستثمرنا طرد لوكا في الدقيقة 53، وحاولنا الخروج بالفوز، لكن الوقت لم يسعفنا؛ لأن الطرد الثاني للاعب سالمين خميس حدث في الوقت بدل الضائع.

مساحات

وفي المقابل، قال يوسف جابر، مدافع شباب الأهلي: لم يحالفنا التوفيق أمام النصر، بعدما تقدمنا بالنتيجة 3 - 1، وحاولنا غلق المساحات دفاعياً، إلا أن طرد لوكا أثر علينا ، واستفاد منه النصر في تحقيق التعادل، وهي نتيجة خاسرة لشباب الأهلي، وبشكل عام المباراة انتهت وعلينا التفكير في مباراتنا أمام اتحاد كلباء الجمعة المقبل، وكل فريق يمر بظروف، والبطل دائماً يرجع بقوة، ولا أود الحديث عن التحكيم، ونحن نفتخر بقضاة الملاعب من المواطنين، والخطأ وارد، وهناك لجنة حكام تتحدث معهم، ونحن علينا التركيز فقط في الملعب، ونتمنى لقضاة ملاعبنا التقليل من الأخطاء».

أوراق

بدوره، قال مؤنس دبور، مهاجم شباب الأهلي: «لم يحالفنا التوفيق، وتغير الأداء والنتيجة بعد طرد زميلي لوكا، وظروف المباراة لم تساعد شباب الأهلي على الخروج بالفوز، خاصة وأن العصبية زادت بعد الطرد، والهدف الثاني للنصر سجل سريعاً بعدها، وقلب الأوراق في المباراة، لتضيع منا نقطتان في غاية الأهمية، وعلينا التعلم من أخطائنا، ولا أحب الكلام كثيراً عن الحكام، وعلينا التركيز على حالنا، وتقديم أداء أفضل في المستقبل».

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