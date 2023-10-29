5 مكاسب للوصل بعد «خماسية حتا»

المصدر: دبي - علي الظاهري

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عاد فريق الوصل بـ 5 مكاسب من حتا، بعد الفوز بـ 5 أهداف مقابل لا شيء في الجولة الماضية لدوري أدنوك للمحترفين، قبل الكلاسيكو المهم أمام ضيفه العين، في قمة الجولة المقبلة.

1 الخروج بشباك نظيفة وعدم استقبال أهداف.

2 العودة بنتيجة كبيرة بتسجيل 5 أهداف، ليؤكد الوصل أنه يملك خط هجوم يعتبر ضمن الأقوى في الدوري برصيد 16 هدفاً بعد ختام الجولة.

3 يحسب للفريق التنوع في الصناعة وتسجيل الأهداف، بعد إمضاء 3 لاعبين الأهداف، وهم فابيو ليما وخيمينيز وسياكا، بجانب صناعتها بأقدام أكثر من لاعب، أبرزهم السويسري هاريس.

4 المحافظة على سلسلة النتائج الإيجابية بعد إنهاء الجولة السادسة بلا هزائم، بواقع 4 انتصارات وتعادلين في المسابقة، ليصبح الوصل الفريق الوحيد الذي لم يخسر على مستوى جميع المسابقات هذا الموسم.

5 التقدم خطوة إلى الأمام نحو القمة، بعد الوصول إلى النقطة 14، بالتساوي مع شباب الأهلي بطل النسخة الماضية. في المقابل، زادت النتيجة من معاناة حتا، الذي يواصل سلسلة النتائج السلبية بتجرع طعم الهزيمة للمرة السادسة على التوالي في المسابقة، ما أدى إلى بقاء رصيده خالياً من النقاط في المركز الرابع عشر الأخير.

سعادة

وأعرب الصربي ميلوش ميلوييفيتش مدرب الوصل، عن سعادته بتقديم فريقه مباراة كبيرة أمام حتا، قبل الحديث عن نتيجة عن خمسة أهداف قبل المواجهة المهمة المقبل في الأسبوع المقبل أمام العين، على استاد زعبيل، في الجولة السابعة لدوري أدنوك للمحترفين، موضحاً أنه رغم الانتصار الكبير، إلا أن الفريق عانى في بداية اللقاء على مستوى الدفاع، لكن يحسب للاعبين بعد مرور أول ربع ساعة، قدرتهم على القراءة الجيدة للمساحات، وتطبيق الأفكار التكتيكية بصورة أفضل، خاصة اللاعبين البدلاء في الشوط الثاني. وأشاد مدرب الوصل بنظافة شباك الحارس خالد السناني، خاصة من الكرات الثابتة التي كان يعاني منها الوصل في المباريات السابقة، كما أن المباراة جاءت بعد مباراة الديربي أمام شباب الأهلي في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ودائماً ما تكون مثل هذه المباريات صعبة بعد الديربي من الناحية النفسية والذهنية للاعبين.

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