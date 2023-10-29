الوحدة يتنفس الصعداء ويفلت من كمين اتحاد كلباء

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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تنفس الوحدة ومدربه بيتسو موسيماني الصعداء بالفوز الذي حققه الفريق على اتحاد كلباء 2 - 1 ليعود إلى تذوق طعم الانتصار بعد الهزيمة في آخر 3 مباريات خاضها الفريق، ويصل للنقطة التاسعة في ترتيب دوري أدنوك للمحترفين.

وجاء فوز الوحدة هزيلاً، وأفلت من كمين «النمور»، إذ رغم الخروج بالنقاط كاملة، إلا أن المباراة شهدت تفوقاً واضحاً لاتحاد كلباء الذي لعب بنقص عددي بعد طرد اثنين من لاعبيه، وأكدت إحصائيات المواجهة هذا التفوق على المستوى الهجومي.

ونجح كلباء رغم خوضه اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد فيليب كيس في الحصول على ركلة جزاء أنقذها الشامسي، ثم تعادل عن طريق مهدي قائدي، واستمر في صناعة الفرص بعدما لعب بتسعة لاعبين لطرد دانييل بيسا، وكاد يدرك التعادل في الدقائق الأخيرة.

واعترف الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الوحدة بأفضلية اتحاد كلباء على فريقه الذي لم يقدم أداء جيداً، إلا أنه نجح في الخروج بالنقاط الثلاث، وقال:«لم يكن من السهل تقديم أداء قوي بعد 3 هزائم متتالية ، فقد عانينا من الضغوط والتوتر بسبب النتائج السلبية الأخيرة».

وأشاد موسيماني بالحارس محمد الشامسي، مشيراً إلى أنه منح الوحدة الانتصار بعدما تصدى لركلة جزاء وأنقذ مرماه من أكثر من هدف محقق، موجهاً الشكر لجمهور «العنابي» الذي ساند الفريق، ولمجلس إدارة شركة الكرة الجديد الذي ركز على دعم اللاعبين. وقال الإيراني فرهاد مجيدي مدرب كلباء إن فريقه لم يستحق الخسارة، وكان الأفضل حتى في ظل النقص العددي بعشرة ثم بتسعة لاعبين ونجح الفريق في العودة في النتيجة، وخلق فرصاً للتسجيل. وعلى عكس مجيدي انتقد محمد عبيد اليماحي رئيس شركة الكرة بنادي اتحاد كلباء حكم اللقاء، مطالباً بالإبقاء على الحكام الإماراتيين في إدارة مباريات الدوري، مؤكدا الثقة الكبيرة فيهم.

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