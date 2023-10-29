البطائح وعجمان.. تعادل خاسر ونقطة مرضية بين أصدقاء الأمس

المصدر: الشارقة - علي الظاهري

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تباينت ردود الفعل لدى مدربي البطائح وبني ياس بعد التعادل 1-1 في دوري أدنوك للمحترفين، حيث اعتبر الروماني ميريل رادوي النتيجة خاسرة لفريقه، بينما أبدى مواطنه دانييل إيسايلا رضاه عن التعادل الذي حسم المواجهة بين أصدقاء الأمس، هي الأولى لهما في مشوار تدريب كرة القدم بعد أن لعبا ضد بعضهما سابقاً، إضافة إلى العمل سوياً في منتخب رومانيا تحت 21 سنة.

ووصل البطائح إلى النقطة الثامنة بينما واصل عجمان الصوم عن الفوز ووصل برصيده إلى 3 نقاط.

وأكد الروماني ميريل رادوي، مدرب البطائح، أن فريقه يستحق الفوز لكن الأخطاء كلفت فريقه ضياع نقطتين مشيراً إلى أن فريقه مر بحالة من التوتر وعانى من تابطء في نقل الكرات؛ ما دفعه إلى تغيير طريقة اللعب إلى 4 - 3 - 3 لنقل الكرة بصورة أسرع .

أداء

وعن عدم الدفع ببعض اللاعبين في التشكيلة الأساسية ، أبرزهم البرازيلي باولينهو، قال: حرصت على مشاركة التشكيلة التي صنعت الفوز في مباراة خورفكان، وغاب باولينهو عن حصتين تدريبيتين في الأسبوع الماضي.

وأكد رادوي أنه شعر بالصدمة لعدم استثمار الفرص في الشوط الثاني بسبب بطء تمركز اللاعبين.

وأبدى إيسايلا، مدرب عجمان، رضاه عن النتيجة، وقال الشوط الأول جاء متوازناً ، وشهد تسجيل هدف لعجمان عن طريق وليد أزارو بسبب خطأ من البطائح، إضافة إلى تسجيل هدف من المنافس بمجهود فردي للاعب البطائح سيكوبابا، مشيراً إلى أن فريقه تحسن في الشوط الثاني؛ ما أثمر عن هدف تم إلغاؤه بداعي التسلل، لكن في المجمل العام، النتيجة عادلة.

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