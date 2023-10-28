الشارقة يبصم بالخمسة في بني ياس ويقفز للمركز الرابع

المصدر: الشارقة-ياسر قاسم تصوير إبراهيم صادق

ت + ت - الحجم الطبيعي

حقق الشارقة فوزه الثاني على التوالي والرابع في دوري أدنوك للمحترفين في المباراة التي جمعته بضيفه بني ياس في ختام الجولة السادسة، بخماسية دون رد ليقفز للمركز الرابع برصيد 12 نقطة وبقي بني ياس في 7 نقاط، جاء الفوز العريض بفضل التقدم بثلاثية بيضاء في الشوط الأول بثلاثية بيضاء مهدت الطريق لحسم النتيجة مبكراً.

وبدأت الإثارة مبكراً عندما احتسب الحكم الدولي محمد عبد الله ركلة جزاء "ق 4" للشارقة إثر سقوط فراس بالعربي بعد احتكاكه بـ سواريز داخل الصندوق، ولكن بعد مراجعة "الفار" تم إلغاء القرار وكاد بني ياس أن يفتتح التسجيل من أول هجمة "ق 7" لولا براعة الحارس عادل الحوسني الذي صد تسديدة أبو ناموس قبل أن ينجح تيجالي في افتتاح التسجيل "ق 14" بعد متابعة رأسية عبد الله غانم من عكسية بيانيتش التخصصية، وتكررت العودة لتقنية "الفار" عندما احتسب الحكم ركلة جزاء لبني ياس "ق 28" إثر احتكاك بين يوسف نيكتيه وعبد الله غانم ولكن تم إلغاء القرار بعد مراجعة الحالة.

وعاد الشارقة لتعزيز تقدمه عن طريق كايو لوكاس "ق 42" من وضع انفراد بالحارس فهد الظنحاني قبل أن يضيف موسى ماريجا الهدف الثالث "ق 45+3" مستغلاً كرة مرتدة من الدفاع أعادها للمرمى على يمين الحارس لينتهي الشوط الأول 3-0 للشارقة.

ولم يتغير الوضع في الشوط الثاني الذي شهد تسجيل فراس بالعربي أول أهدافه بقميص الشارقة "ق 58" بتسديدة يمينية على يسار الحارس، وضاعت فرصة تقليص الفارق وأجمل الأهداف من تسديدة أبو ناموس التي ارتدت من العارضة، ثم اختتم البديل عثمان كمارا النتيجة بتسجيله الهدف الخامس "ق 88" بتسديدة قوية في سقف المرمى.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز