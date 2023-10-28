خورفكان يمطر مرمى الجزيرة برباعية ويحقق أكبر فوز عليه في عصر الاحتراف

المصدر: خورفكان-محمد فضل تصوير زيشان أحمد

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وضع خورفكان حداً لسيطرة الجزيرة وفاز عليه بنتيجة 4-2 خلال المباراة التي أقيمت في الجولة السادسة من دوري ادنوك للمحترفين ليحقق نسور الخور اكبر فوز على فخر ابوظبي في عصر الاحتراف ، و يصل خورفكان برصيده الى 7 نقاط متقدماً نحو المركز العاشر ، وبقى فخر ابوظبي برصيد 10 نقاط محتفظاً بمركزه الرابع مؤقتاً ، احرز رباعية خورفكان البرازيلي تياغو دي لينكو ، لورينسي " ركلة جزاء " وشاهين سرور ، وجونينهو سيلفا في الدقائق 17 ، 45+1 " ، 45 + 3 ، 84 ، وسجل للجزيرة البديل خلفان مبارك وعلي مبخوت " ركلة جزاء " في الدقائق 66 ، 90+3 .

منذ بداية اللقاء وضحت رغبة خورفكان في مغازلة شباك الجزيرة ليضرب الفريق المضيف حصاراً محكماً من أجل إحراز هدف مبكر يريح أعصاب جماهير الفريق التي تواجدت بكثافة بمدرجات الملعب ، وتنوعت طلعات الخور من ناحية العمق والأطراف، ومع حلول الدقيقة 17 تمكن البرازيلي تياغو دي لينكو من افتتاح شريط الأهداف بعد ان سدد كرة قوية ( مشتتة ) من دفاع الجزيرة ليقابلها على الطائر فشلت كل محاولات حارس الجزيرة على خصيف في صد الكرة التي انفجرت في الشباك ، وكاد نفس اللاعب ان يضيف الهدف الثاني بذات الطريقة لكن علي خصيف تصدى للكرة بفدائية بعد ارتطام الكرة بوجهه ليتم علاجه داخل الملعب ويستأنف اللقاء ، وطوال نصف الساعة الأولى لانطلاقة المباراة لم يقم رفاق اللاعب علي مبخوت باي تحركات على جبهة حارس خورفكان احمد حمدان .

في الدقيقة 45+1 احتسب حكم المباراة محمد الهرمودي ركلة جزاء لصالح خورفكان اثر عرقلة مدافع الجزيرة عبد الله ادريس للاعب شاهين سرور انبرى لها البرازيلي لورينسي محرزاً هدف فريقه الثاني ، ورفض شاهين سرور ان يخرج دون وضع بصمته بعد ان اطلق صاروخية خارج منطقة الجزاء لم يرها الحارس خصيف والا وهى داخل المرمى هدف جاء في الوقت بدل الضائع المحتسب بستة دقائق ، لينتهي الشوط الأول بتقدم الخور على الجزيرة بنتيجة 3-0 .

وفي الشوط الثاني تحسن أداء الجزيرة بعد اجراء مدرب الفريق الهولندي دي بور اكثر من تبديل لتؤتي التغييرات اؤكلها ويحرز الجزيرة هدف التقدم عن طريق رأسية البديل خلفان مبارك في الدقيقة 66 ، وبعد العودة لتقنية الفيديو عاد خورفكان واحرز الهدف الرابع عبر مجهود فردي رائع للبديل جونينهو سيلفا في الدقيقة 84 ، وتمكن علي مبخوت من تسجيل هدف الجزيرة الثاني من ركلة جزاء تم احتسابها بعد العودة للفار في الدقيقة 90 + 3 . لينتهي اللقاء بفوز خورفكان 4-2 .

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