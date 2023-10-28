العين يستعيد صدارة الدوري بثلاثية في شباك الإمارات

المصدر: العين-طلحة عبدالله-تصوير سيف الكعبي

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استعاد العين صدارة دوري ادنوك للمحترفين رافعا رصيده إلى 15 نقطة بعد فوزه المستحق 3-1 على ضيفه الإمارات مساء اليوم على ملعب استاد هزاع بن زايد لحساب الجولة السادسة، وبخسارته بقي الإمارات في المركز الحادي عشر برصيد (5 نقاط).

ولم ينتظر الفريق البنفسجي سوى 7 دقائق ليتقدم بأول أهدافه عن طريق مهاجمه الكنغولى لابا كودجو، الذي حول برأسه كرة عرضية في الشباك بطريقة رائعة، غير أن فرحة جماهيره لم تستمر سوى ثلاث دقائق فقط، إذ منى بضربة موجعة بعد طرد قائده بندر الأحبابي بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 10.

واندفع لاعبو الإمارات للهجوم في محاولة لاستغلال النقص العددي للعين، غير أن محاولاتهم عابها التسرع كما اصطدمت بدفاع منظم وحارس متميز، واستفاد العين من هجمة مرتدة ليصل سريعا إلى منطقة الضيوف ويسجل له أريك الهدف الثاني في الدقيقة 43، وبعدها بخمس دقائق أضاف لابا كودجو هدفه الشخصي الثاني والثالث للعين في الدقيقة 45+3.

وفي الشوط الثاني استمرت محاولات فريق الإمارات لتقليص الفارق حتى اثمرت جهودهم عن ركلة جزاء في الدقيقة 55 تصدى لها انيستا وسجل هدفا لتصبح النتيجة 3-1 لصالح العين، وبعد 20 دقيقة عاد الحكم ليحتسب ركلة جزاء أخري للإمارات تصدى لها انيستا ولكن خالد عيسى تألق وابعدها حارما فريق الإمارات من هدف ثاني، وليبقي النتيجة على ما هي عليه بتقدم العين 3-1 حتى نهاية المباراة.

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