غبت لظروف عائلية وجاهز للعودة للتدريب..سعيد شخيت: الدوري الأفريقي فكرة رائعة وأتمناه آسيوياً

المصدر: دبي - البيان

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أكد المغربي سعيد شخيت، المدير الفني السابق للبطائح ودبا الحصن وخورفكان، أن النسخة الأولى من مسابقة الدوري الأفريقي لكرة القدم «دوري السوبر الأفريقي»، التي تجمع أفضل 8 أندية في القارة السمراء، فكرة رائعة وتستحق التقدير على الرغم من ضيق الوقت بين المباريات.

مبيناً أن البطولة نجحت في جذب الأضواء إليها بعيداً عن النسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا، التي ستنطلق خلال الفترة المقبلة.

وتمنى المغربي سعيد شخيت أن يرى الفكرة ذاتها تطبق على أرض الواقع في الكرة الآسيوية بوجود نادٍ إماراتي، لا سيما بعد تألق ناديي العين والشارقة في النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا، وتقديمها مستوى فنياً رائعاً، أثبت قيمة الأندية الإماراتية على المستوى الآسيوي.

وحول توقعاته لبطل الدوري الأفريقي في نسخته الأولى، لا سيما وأن الدور نصف النهائي فيه مواجهتان غاية في القوة؛ الأولى بين الأهلي المصري، حامل لقب دوري الأبطال العام الماضي، مع صن داونز، الفريق الجنوب أفريقي القوي، والثانية بين الوداد المغربي، وصيف دوري الأبطال النسخة الأخيرة، والترجي التونسي بشكله الجديد، أوضح سعيد شخيت أن الفائز من مواجهتي الأهلي المصري وصن داونز سيتوج باللقب؛ لأنهما الأفضل من كل الوجوه؛ إذ إن الفريقين لديهما مميزات قادرة على تخطي الوداد أو الترجي، وأنا شخصياً أتمنى أن يكون اللقب عربياً بغض النظر عن اسم الفريق.

وبعيداً عن الكرة الأفريقية، أكد المدرب المغربي سعيد شخيت أن غيابه عن الساحة خلال الفترة الأخيرة جاء لظروف عائلية استدعت وجوده في المغرب، والحمد لله تم الانتهاء منها قبل أن يعود إلى الإمارات مرة أخرى، موضحاً جاهزيته للعودة من جديد للتدريب، لا سيما وأن العمل في منظومة الكرة الإماراتية أمر يسعده كثيراً؛ نظراً للاحترافية التي تُدار بها الأمور مع الأندية التي تطمح دوماً للأفضل.

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