«الإمبراطور» و«الفرسان».. صدارة بـ 14 نقطة

المصدر: متابعة: ياسر قاسم، محمد صادق، إيهاب زهدي، وعلي الظاهري

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حقق الوصل، أمس، فوزاً عريضاً على مضيفه حتا بخمسة أهداف مقابل لا شيء، باستاد حمدان بن راشد، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين، ووصل إلى النقطة 14، محتلاً صدارة الدوري بفارق الأهداف عن شباب الأهلي الذي وصل للنقطة 14 بتعادله مع النصر 3 - 3، في «ديربي دبي».

سجل خماسية «الإمبراطور» في شباك حتا كلاً من فابيو ليما، هدفين، في الدقيقتين 24 و89، ونيكولاس خيمينيز،هدفين، في الدقيقتين 27 و39، وسياكا سيديبي في الدقيقة 68.

ولجأ الحكم حمد علي، لتقنية الفيديو المساعد«VAR»، مرتين، لتأكيد الهدف الثاني لخيمينيز بالشوط الأول، وإلغاء ركلة جزاء لحتا في الثاني.

وفي استاد راشد خرج النصر بنقطة مثيرة وصعبة من أمام مضيفه شباب الأهلي، ونجح في تحويل تأخره في النتيجة إلى تعادل 3-3، وأحرز لشباب الأهلي رينان وكارتابيا ويحيى الغساني في الدقائق 15 و41 و50، وللنصر غابياديني واغوديلو في الدقيقتين 23 و60، وعادل تاعرابت من ركلة جزاء في الدقيقة 64، وشهدت المباراة طرد لوكا لاعب شباب الأهلي، بالبطاقة الحمراء المباشرة بعد العودة إلى تقنية الفيديو «VAR» في الدقيقة 53، ليلعب الفريق بعشرة لاعبين فيما تم طرد الصربي ماركو نيكوليتش مدرب «فرسان دبي»، ومدافع الفريق سالمين بالبطاقة الحمراء المباشرة في الدقيقتين 90 و2 من الوقت بدل الضائع للمباراة. ورفع شباب الأهلي رصيده إلى 14 نقطة ووصل النصر إلى النقطة السابعة.

وفي استاد آل نهيان حقق الوحدة فوزاً صعباً على ضيفه اتحاد كلباء 2 - 1 ليعود لسكة الانتصارات ورفع رصيده إلى 9 نقاط وتوقف رصيد اتحاد كلباء عند 7 نقاط، سجل هدفي الوحدة عمر خريبين وكريستيان جوانكا من ركلة جزاء في الدقيقتين 46 و87، بينما سجل لكلباء مهدي قائدي بالدقيقة 69.

وشهدت المباراة طرد فيليب كيس ودانييل بيسا لاعبي كلباء بالدقيقتين 52 و85.

وتعادل البطائح مع ضيفه عجمان 1 - 1 باستاد خالد بن محمد في الشارقة وواصل«البرتقالي» صيامه عن الانتصارات، ووصل للنقطة الثالثة، فيما وصل البطائح للنقطة الثامنة، سجل سيكو بابا هدف البطائح بالدقيقة 28، وأدرك وليد ازارو التعادل لعجمان في الدقيقة 45.

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