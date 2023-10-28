العين والإمارات.. استعادة الصدارة وتضميد الجراح

المصدر: متابعة: ياسر قاسم، طلحة عبدالله، محمد صادق، محمد فضل وأحمد عيسى

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تقام اليوم 3 مباريات في ختام الجولة السادسة لدوري أدنوك للمحترفين، ويستضيف العين فريق الإمارات باستاد هزاع بن زايد، في الخامسة إلا ربع مساء، ويستقبل خورفكان ضيفه الجزيرة في التوقيت نفسه، ويشهد استاد الشارقة في السابعة مساء مباراة الشارقة وضيفه بني ياس.

وتعد مباراة العين «12 نقطة» والإمارات «5 نقاط» فرصة للفريقين لتحصيل النقاط، ويسعى العين لاستعادة الصدارة، التي فقدها بخسارته الأخيرة أمام النصر بهدف دون رد، فيما يتطلع الإمارات لتضميد جراحه، بعد خسارته أمام الشارقة بالجولة السابقة.

«الزعيم» و«الصقور»

ويلعب العين بمعنويات عالية، بعد فوزه آسيوياً على الفيحاء السعودي، وتصدره مجموعته بالعلامة الكاملة.

وأكد الهولندي، ألفريد شرودر، مدرب «الزعيم» عدم وجود غيابات في قائمة الفريق باستثناء جوناتاس بداعي الإيقاف، مشيراً إلى أنهم يأملون بالحضور الجماهيري الحاشد في كل مباراة للفريق، لأنهم يلعبون من أجل الجماهير.

وأكمل «الصقور» تحضيراته للقاء وسط روح معنوية عالية بقيادة المدرب الإسباني لويس بلاناغوما، وسط اهتمام كبير من إدارة النادي مع دعم اللاعبين معنوياً للعودة من جديد إلى سكة الانتصارات، بعد خسارة المباراة السابقة أمام الشارقة.

واعترف بلاناغوما بصعوبة المهمة، مشيراً إلى أنه سيدخل المباراة بهدف الفوز وعبر عن ثقته بلاعبيه.

«النسور» و«فخر أبوظبي»

ويلعب فريقا خورفكان «4 نقاط» والجزيرة «10 نقاط» بشعار البعد عن الأخطاء، لضمان تحقيق الفوز، الذي غاب عن الفريقين في آخر مباراة لهما في الدوري، بعد تعادل الجزيرة أمام شباب الأهلي، وهزيمة خورفكان أمام البطائح.

ويغيب عن «فخر أبوظبي» خليفة الحمادي الموقوف بالإنذار الثالث، وأبوبكر كامارا لعدم الجاهزية البدنية، وعمر تراوري للإصابة، فيما يعود للتشكيل محمد العطاس كيبانو، بعد تعافيه من الإصابة. ويسعى مدرب خورفكان الإسباني غيرارد زاراغوسا إلى إعادة «النسور» للتحليق من جديد، ومغادرة المركز الثاني عشر «4 نقاط».

وتشهد صفوف خورفكان عودة المدافع مسعود سليمان، بعد غيابه عن لقاء البطائح، بسبب نيله البطاقة الحمراء، خلال لقاء الوصل في الجولة الرابعة.

الشارقة وبني ياس

وتكتسب مباراة الشارقة وبني ياس أهمية خاصة للفريقين، في صراع على المركز الخامس، وذلك من واقع تقارب النقاط بينهما،حيث يتفوق الشارقة «9 نقاط» بنقطتين عن «السماوي»، ويدخل الشارقة بمعنويات عالية، بعد تصدره مجموعته في دوري أبطال آسيا بالفوز على ناساف الأوزبكي، ولكن ذلك لا يعني سهولة المهمة للمدير الفني كوزمين، الذي عانى فريقه في الـ 5 جولات الماضية للدوري، حيث لم يحقق الشارقة الفوز للمرة الثانية على التوالي، وتأرجحت نتائجه بين الفوز في الجولات 1 و3 و5 والخسارة في الجولتين 2 و4، ويغيب عن الفريق 4 لاعبين هم: لوان بيريرا وسالم سلطان وخالد الظنحاني، بسبب الإصابة، ومانولاس بسبب الإيقاف.

يدخل بني ياس مواجهة الشارقة بمعنويات عالية، بعد فوزه الدرامي، الذي حققه في الوقت بدلاً من الضائع على حساب الوحدة في الجولة الخامسة، ويطمح «السماوي» لحصد النقاط الثلاث، من أجل اقتناص المركز الخامس من الشارقة.

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