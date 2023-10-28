سعود بن صقر: استضافة الحدث تؤكد مكانة الإمارات وجهة للسياحة الرياضية

المصدر: رأس الخيمة - أحمد عيسى ووام

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شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، افتتاح بطولة كأس العالم المصغرة لكرة القدم 2023، التي تستضيفها رأس الخيمة حتى 4 نوفمبر المقبل، بتنظيم من الاتحاد العالمي لكرة القدم المصغرة، بالتعاون مع هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، في جزيرة المرجان برأس الخيمة.

وأكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي أن استضافة رأس الخيمة لبطولة كأس العالم المصغرة لكرة القدم يأتي انطلاقاً من إيمانها بأهمية الرياضة ودورها في تعزيز التقارب الثقافي، وتعميق الترابط الإنساني بين الناس، والرياضة تتجاوز الحدود واللغات لتوحد الشعوب، وهي الوسيلة الفاعلة للارتقاء بجودة الحياة، وقال سموه «نعتز باستضافة هذا الحدث العالمي، الذي يؤكد مكانة إماراتنا وجهة للسياحة والسياحة الرياضية على المستويين الإقليمي والدولي، وقدرتها على تنظيم واستضافة كبرى البطولات والفعاليات الدولية، بفضل ما تمتلكه من مقومات وبنية تحتية حديثة ومرافق عصرية، وفق أعلى المعايير الدولية، وبما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات وتوجهاتها المستقبلية».

ويتنافس في البطولة الدولية 32 منتخباً وطنياً، وجاء حفل الافتتاح رائعاً، بحضور عدد كبير من القيادات والشخصيات الرياضية والجمهور، وسط أجواء رائعة.

ورحب راكي فيليبس الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة بالحضور والمنتخبات المشاركة في البطولة، معبراً عن سعادته بتنظيم البطولة في الشرق الأوسط للمرة الأولى، متوقعاً بطولة ناجحة، من خلال التفاعل الجماهيري الكبير مع الحدث في يومه الأول.

وأكد فيليب جودا رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم المصغرة أن رأس الخيمة وفرت كل سبل النجاح للبطولة، ما يؤكد أن اختيارها للتنظيم كان قراراً سليماً، ويساعد في انتشار اللعبة ويزيد من شعبيتها في المنطقة، وقال: نشكر حكومة رأس الخيمة وكل المسؤولين على حفاوة الاستقبال والجهد الكبير، الذي بذلوه في الفترة الماضية.

وأسفرت نتائج مباريات اليوم الأول عن فوز منتخبنا الوطني على نظيره الهندي في مباراة الافتتاح الرسمية 1 - صفر وسط مساندة كبيرة من جماهير المنتخبين، وفاز منتخب المكسيك على أيرلندا 6 - صفر، وفازت جورجيا على غواتيمالا 6 - صفر، وكازاخستان على غانا 7 - صفر، وأوكرانيا على الجزائر 9 - 1، ومصر على الكويت 2 - صفر، ورومانيا على السودان 9 - 1، فيما تعادلت أمريكا وإسبانيا 2-2.

8 مباريات

وتقام اليوم 8 مباريات، ويلتقي منتخب الإمارات مع غانا في مواجهة آسيوية أفريقية، والهند مع كازاخستان بالمجموعة الأولى، وغواتيمالا مع أيرلندا، المكسيك مع جورجيا «المجموعة الثانية»، أوكرانيا مع تايلاند، التشيك مع الجزائر«المجموعة الثالثة»، رومانيا مع إسبانيا، أمريكا مع السودان «المجموعة الرابعة».

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