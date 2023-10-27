النصر يعود بالتعادل أمام شباب الأهلي و3 حالات طرد من صفوف "الفرسان" في "ديربي دبي"

المصدر: دبي-إيهاب زهدي تصوير عيسى البلوشي

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خرج النصر بنقطة مثيرة وصعبة من أمام مضيفه شباب الأهلي، بعدما نجح في تحويل تأخره في النتيجة إلى التعادل 3-3، في "ديربي دبي" الذي جمع بينهما على ملعب إستاد راشد مساء اليوم، ضمن الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين، وأحرز أهداف شباب الأهلي رينان وكارتابيا ويحيى الغساني في الدقائق 15 و41 و50، وسجل أهداف النصر غابياديني واغوديلو في الدقيقتين 23 و60، وعادل تعرابت من ركلة جزاء في الدقيقة 64، وشهدت المباراة طرد لوكا لاعب شباب الأهلي، بالبطاقة الحمراء المباشرة بعد العودة إلى تقنية في الدقيقة 53، وطرد من شباب الأهلي بالبطاقة الحمراء المباشرة أيضاً، مدربه الصربي ماركو نيكوليتش، ومدافعه سالمين في الدقيقتين 90 و2 من الوقت بدل الضائع للمباراة، ورفع "فرسان دبي" رصيدهم إلى 14 نقطة وتراجعوا إلى المركز الثاني بفارق الأهداف عن الوصل في الصدارة، ووصل رصيد النصر إلى 7 نقاط، وتقدم إلى المركز التاسع، وذلك حتى نهاية مباريات الجولة السادسة مساء غد السبت.

واعتمد شباب الأهلي على الكرات الثابتة في تشكيل خطورة على مرمى النصر، في ظل أداء دفاعي منظم من "العميد" في الدقائق الأولى للمباراة، وهيأ يحيى الغساني كرة لنفسه بعد ركلة حرة لشباب الأهلي، ولعبت ساقطة داخل منطقة الجزاء، وسددها مرت بجوار القائم في الدقيقة 6، في أول الفرص الخطيرة في المباراة، وسيطر بعدها "فرسان دبي"، على مجريات المباراة، وحاصر النصر في نصف ملعبه، حتى نجح شباب الأهلي في تسجيل هدفاً بالدقيقة 15، برأسية قوية من مدافعه رينان، بعد ركلة ركنية لعبت عرضية من كارتابيا.

وأنقذ مؤنس دبور مرمى فريقه شباب الأهلي من هدف التعادل للنصر في الدقيقة 21، ولكن تمكن النصر من تسجيل هدف التعادل بتسديدة من غابياديني في الدقيقة 23، بعد ركلة حرة جانبية مررها عادل تعرابت بذكاء وسط منطقة الجزاء، وتصدت عارضة مرمى النصر لرأسية رينان في الدقيقة 28، وسدد يوسف جابر كرة قوية لشباب الأهلي، وتصدى لها باقتدار أحمد شامبيه حارس النصر في الدقيقة 37، وأطلق كارتابيا كرة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء، معلناً هدف ثان لشباب الأهلي في الدقيقة 41.

وعزز يحيى الغساني تقدم شباب الأهلي بهدف ثالث في الدقيقة 50، بعد كرة ارتبك دفاع النصر في إبعادها، وتلقى لوكا لاعب شباب الأهلي، بطاقة حمراء مباشرة بعد العودة إلى تقنية الفيديو في الدقيقة 53، ليكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين، وتنقلب بعدها المباراة، بعدما مرر غابياديني كرة بينية إلى اغوديلو لينفرد ويراوغ المدافع وحارس شباب الأهلي ويسجل هدف ثان للنصر في الدقيقة 60.

واحتسب الحكم ركلة جزاء للنصر، بعد تسديدة من لاعبه يوري، ولمسة يد من رينان، وسددها عادل تعرابت مسجلاً الهدف الثالث والتعادل ل"العميد" في الدقيقة 64، وطرد الحكم ماركو نيكوليتش مدرب شباب الأهلي في الدقيقة 90، واشتعلت الأجواء في الدقائق الأخيرة، وطرد مدافع شباب الأهلي سالمين خميس في الدقيقة 2 من الوقت بدل الضائع للمباراة.

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