الوصل يعمق جراح حتا بـ "الخمسة" ويعتلي صدارة الدوري مؤقتاً

المصدر: حتا-علي الظاهري تصوير زيشان أحمد

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حقق فريق الوصل فوزاً عريضا على مضيفه حتا بخمسة اهداف مقابل لاشيء في المباراة التي جرت على استاد حمدان بن راشد لحساب الجولة السادسة لدوري ادنوك للمحترفين، ليعتلي "الامبراطور" الصدارة مؤقتاً برصيد 14 نقطة معمقاً جراح "الاعصار الذي ظل رصيده خالياً من النقاط بعد تجرع الهزيمة السادسة على التوالي في المسابقة.

سجل خماسية الوصل فابيو ليما في الدقيقتين 24 و89 ونيكولاس خيمينيز في الدقيقتين 27 و39 وسياكا سيديبي في الدقيقة 68.

سيطر الضيوف على مجريات الشوط الاول من المباراة دون وجود فرص محققة في بداية اللقاء باستثناء كرة هاريس التي اعتلت العارضة لينجح ليما بعدها في احراز اول الاهداف بعد تمريرة مثالية من سياكا، ويعزز خيمينيز تقدم "الامبراطور" في غضون 3 دقائق من الهدف الاول بعد متابعة كرة زميله هاريس.

واستمرت السيطرة الوصلاوية التي اثمرت عن تسجيل خيمينيز الهدف الثالث لفريقه والهدف الشخصي الثاني أكده الحكم حمد علي بعد العودة لتقنية الفيديو المساعد لينتهي الشوط الاول بتقدم الضيوف بثلاثية.

ودخل حتا الشوط الثاني بطموح تقليص الفارق بعد التخلي من حذره نسبيا ليقترب من مرمى الحارس خالد السناني لكن دون خطورة تذكر كما شهد الشوط الغاء ضربة جزاء لصالح اصحاب الارض بعد العودة تقنية الفيديو المساعد.

واستمرت الهجمات الوصلاوية التي ترجمها الى هدفين في الربع الاخير من اللقاء جاء الاول عن طريق سياكا والثاني عن طريق ليما ليحقق "الامبراطور" اكبر فوز له في المسابقة هذا الموسم بعد خماسيته في شباك حتا.

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