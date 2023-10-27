سافيولا: ميسي المرشح الأوّل للفوز بالكرة الذهبية

المصدر: دبي ـ عدنان الغربي

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أكد خافيير سافيولا نجم المنتخب الأرجنتيني وناديي برشلونة وريال مدريد سابقاً أن مواطنه ليونيل ميسي المرشح الأول للفوز بالكرة الذهبية 2023 بعد أن قاد «التانغو» إلى التتويج بكأس العالم 2022 في قطر، مشيراً إلى أن ميسي (36 عاماً) سيظل دائماً منافساً على الجائزة حتى يوم اعتزاله.

جاء ذلك خلال اللقاء الإعلامي المفتوح الذي نظمته رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم «لاليغا» عبر تطبيق «زووم»، بمناسبة مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد غداً لحساب الجولة 11 من الدوري الإسباني.

ومن المقرر أن تعلن مجلة «فرانس فوتبول» عن الفائز بجائزة الكرة الذهبية لهذا العام الاثنين المقبل، وسيكون ميسي مرة أخرى المرشح الأوفر حظاً للفوز بالجائزة بعد قيادته منتخب بلاده إلى مجد كأس العالم.

ويملك ميسي الرقم القياسي للفوز بالكرة الذهبية 7 مرات أعوام: 2009، 2010، 2011، 2012، 2015، 2019، 2021، واحتل المركز الثاني 5 مرات في أعوام: 2008، 2013، 2014، 2016، 2017، فيما فاز بها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 5 مرات وهو ليس ضمن قائمة المرشحين هذا العام.

وإلى جانب ميسي يعد النرويجي إيرلينغ هالاند منافساً قوياً للفوز بالكرة الذهبية في عام 2023، بتسجيله 52 هدفاً لمانشستر سيتي الموسم الماضي وقاده للفوز بالثلاثية التاريخية (دوري وكأس إنجلترا ودوري أبطال أوروبا).

وقال سافيولا: باعتبارنا أرجنتينيين، من الواضح أننا نريد أن يكون ميسي الفائز بالجائزة، نحن جميعاً من عشاق ليو، ونعلم أنه حتى يوم اعتزاله سيظل ينافس للفوز بالكرة الذهبية.

وتحدث سافيولا كذلك عن كيفية سيطرة كريستيانو رونالدو «الدون» وليونيل ميسي «البرغوث» على الكرة الذهبية لفترة طويلة من السنوات الـ15 الماضية، قائلاً: لقد أظهر لنا ميسي وكريستيانو أن كرة القدم الحديثة كانت مجرد قصة بينهما، لقد تقاسما كل الكرات الذهبية فيما بينهما لمدة 10 أو 15 عاماً، وأعتقد أن الفوز بكأس العالم يضعك في مكانة عالية جداً، شخصياً، أتمنى فوز ميسي بالكرة الذهبية مرة أخرى هذا العام.

مزاملة النخبة

وصرح سافيولا أنه كان محظوظاً باللعب في «زمن العمالقة» وإلى جانب نخبة من أفضل اللاعبين في العالم سواء في برشلونة أو ريال مدريد مثل ميسي راؤول، ريفالدو، فيغو، كليفيرت، رونالدو وبيكهام وغيرهم، وقال: إذا طلب مني اختيار لاعب واحد من بين هؤلاء في خانة الأفضل، قطعاً سأختار ميسي، لا يوجد غيره، إنه أفضل لاعب في كل الأوقات.

وفي رده عن سؤال «البيان» حول تأثير رحيل ميسي ورونالدو على مباراة الكلاسيكو وهل هي مازالت تحافظ على الشغف وتجذب الجمهور العالمي بالكيفية نفسها، أكد اللاعب الأرجنتيني أن مواجهة ريال مدريد وبرشلونة تحظى بأهمية كبيرة على مدار تاريخها الممتد في الدوري الإسباني وهي أكثر من مجرد مباراة والدليل أنها لم تتأثر برحيل أفضل لاعبين في العالم طيلة آخر 15 عاماً الأخيرة، موضحاً أنها تحظى بمتابعة قياسية سواء في إسبانيا أو خارجها في مختلف أنحاء العالم.

وعن تأثير الغيابات بسبب الإصابات على برشلونة في لقاء الكلاسيكو، قال سافيولا: أتمنى مشاركة جواو فيلكس، حتى الآن لم يصدر أي تأكيد عن غيابه عن المباراة، هناك غيابات كبيرة في الفريق ولكن برشلونة قادر على تعويضها جميعاً بما في ذلك ليفاندوفسكي.

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