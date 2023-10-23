جمعة العبدولي: الوجوه الشابة وعودة الروح أهم مكاسب «الأبيض»

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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أكد جمعة حمدان العبدولي مدير فريق دبا الفجيرة، أن أهم مكاسب منتخب الإمارات «الأبيض» من الوديات الأخيرة أمام كوستاريكا والكويت ولبنان، والتي حقق خلالها الفوز، هو عودة الروح العالية، التي أدى بها الفريق المباريات، إلى جانب التنظيم الجيد والانتشار السليم داخل الملعب، والتكتيك العالي للاعبين، وهو ما كان يفتقده «الأبيض» في المباريات السابقة.

وأضاف العبدولي لـ «البيان»: البرتغالي باولو بينتو مدرب المنتخب الوطني، وضع يده على موطن الخلل، وأعتقد أن الجمهور موعود بنتائج مشرفة خلال بطولة آسيا في قطر يناير المقبل، إلى جانب تصفيات مونديال 2026 أمريكا وكندا. وأضاف: من المكاسب الإيجابية، اكتشاف الوجوه الجديدة، التي قدمت مستوى جيداً، خاصة عبد الله إدريس المدافع الأيسر، وسلطان عادل في الهجوم، وطحنون الزعابي، وزايد سلطان، وغيرهم من لاعبي الفريق، وتابع: لاحظنا في مباريات المنتخب الأخيرة، انخفاض معدل الأعمار، ووجود وجوه جديدة، باستثناء علي مبخوت وكايو.

وواصل العبدولي: شاهدنا الفرق في الأداء، كثيرون يؤكدون أن المدرب «بينتو» هو رجل المرحلة، بسبب رغبته الجادة في التغيير، وهذا ما ظهر من خلال إعطاء الفرصة لعدد كبير من اللاعبين الشباب، نشعر بوجود حيوية ورغبة في التطور، بخلاف الأداء الذي تعودنا عليه من قبل. يذكر أن، منتخبنا الوطني يخوض مبارياته ضمن بطولة آسيا، والتي تقام في قطر، خلال الفترة من 12 يناير حتى 10 فبراير المقبلين، بمشاركة 24 منتخباً، ضمن المجموعة الثالثة.

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