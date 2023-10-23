«رأسيات دورينا».. 21 هدفاً في 5 جولات

المصدر: دبي - علي شدهان

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شهد دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، وبعد مرور 5 جولات من قطاره المتوقف حالياً بسبب فترة التوقف الدولي، تسجيل 21 هدفاً رأسياً أو ما يعرف بـ«الرأسيات» في المباريات التي أقيمت حتى الآن، والبالغ عددها 35 مباراة، سُجل فيها ما مجموعه 122 هدفاً بطرق شتى بينها «الرأسيات».

صدارة

وبعد مضي 5 جولات من دوري المحترفين، يقف بني ياس والشارقة مناصفة، في صدارة قائمة الفرق الأكثر تسجيلاً للأهداف الرأسية برصيد 4 أهداف لكل منهما، فيما يأتي الوحدة والوصل معاً خلفهما بـ3 أهداف لكل فريق، يتبعهما شباب الأهلي بتسجيله هدفين رأسيين فقط، بينما سجلت فرق العين واتحاد كلباء وعجمان والإمارات وخورفكان، هدفاً رأسياً لكل فريق، فيما لم تسجل فرق البطائح والنصر والجزيرة وحتا، أي هدف رأسي حتى الآن.

مواصفات خاصة

ووصف عيسى عبيد، محصلة 21 هدفاً رأسياً في 5 جولات من دوري المحترفين، بالجيدة والمعقولة، مشدداً على أن أهداف «الرأسيات» غالباً ما تتطلب لاعباً بمواصفات خاصة تمكنه من التميز في تسجيل الأهداف الرأسية، متوقعاً ارتفاع مؤشر محصلة أهداف «الرأسيات» مع توالي مباريات البطولة. وعن أبرز نجوم كرة القدم الإماراتية الذين يجيدون تسجيل الأهداف الرأسية، قال عبيد: فهد خميس، هو الأبرز والأفضل، كونه يمتلك إمكانيات معينة، يليه عدنان الطلياني وعلي ثاني ، وحالياً علي مبخوت حالياً.

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