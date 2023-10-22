5 انتصارات في ختام مواجهات الجولة السادسة لدوري الهواة والحصن ينتزع المركز الثالث

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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جرت عصر أمس 5 مباريات في ختام مواجهات الجولة السادسة من دوري الدرجة الأولى انتهت جميعها على إثر الفوز الذي حققه دبا الحصن على مضيفه الحمرية بهدف اللاعب جيلمار داسيلفا ليرفع الحصن رصيده الى 12 نقطة في المركز الثالث ، وأكمل الحمرية اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد اللاعب عبد الله خلفان النوبي في الدقائق الأخيرة من اللقاء ، والحق الذيد الهزيمة الأولى بالتعاون بعد أن فاز عليه في عقر الدار ا بنتيجة 1-3 ، أحرز للذيد كل من ناتان ، اونيل ، محمد فكري و للخاسر حسام لطفي ، ليصل الذيد بنقاطه الى 7 وظل التعاون بتسعة نقاط .

واكتسح يونايتد ضيفه سيتي بنتيجة 6-2 عن طريق كل من لويس توريس " هدفين " وهدف لكل من ابوبكر كاراموكو وبابي بكاري و على إبراهيم ولوتشيانو لاعب سيتي بالخطأ في مرمى فريقه فيما أحرز ثنائية سيتي بنيامين نانا وسكوتو .

و قلب غلف يونايتد تأخره أمام الرمس بهدف الى فوز بهدفين عن طريق هانتس ميجا وراشد حسن وأحرز للرمس جواو سانتوس .

وتقلب الجزيرة الحمراء على مسافي بثنائية برايان فنغيلو والفيس ، ليصل الفائز بنقاطه الى 8 نقاط ويبقى مسافي برصيد 7 نقاط.

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