الجزيرة.. استثناء في ربع نهائي كأس المحترفين

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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خرج الجزيرة بنتيجة استثنائية في ذهاب ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي «كأس المحترفين» بفوزه على ضيفه الوحدة 2-1، مساء أول من أمس، ليكون صاحب الأرض الوحيد، الذي خرج منتصراً من 4 مواجهات، خسر فيها 3 من أصحاب الأرض النتيجة أمام الضيوف، لتشتعل المنافسة قبل جولات الإياب الحاسمة.

وشهدت مباريات ذهاب ربع النهائي خسارة النصر أمام ضيفه العين، وخسر الشارقة أمام ضيفه اتحاد كلباء، بجانب خسارة شباب الأهلي أمام ضيفه الوصل، لكن الجزيرة كسر القاعدة في المباراة الأخيرة بالمرحلة، وتمكن من تحقيق فوز ثمين على جاره، منحه الأفضلية لنيل بطاقة التأهل قبل جولة الإياب، ثأر بها من الخسارة، التي تعرض لها أمام العنابي في الجولة الثانية من الدوري بنتيجة مشابهة 1-2، بعد مواجهة قوية بين الطرفين.

منافسة

ورغم نتيجة الفوز وفرحة جماهير الجزيرة بالثأر من «العنابي»، لكن فرانك دي بور المدير الفني للفريق خرج بتصريحات جريئة وعقلانية، أنصف عبرها منافسه، على غير عادة المدربين، وذلك بتأكيده أن الوحدة كان الطرف الأفضل في الشوط الثاني، وأن نتيجة التعادل كانت ستكون منصفة، مبيناً أن فريقه حقق التفوق في الحصة الأولى، ونجح في التقدم بهدفين قبل أن يقلص الوحدة النتيجة في الحصة الأولى.

وأضاف: «في الشوط الثاني لم نضغط على لاعبي المنافس بالشكل المطلوب، والوحدة كان قريباً من الوصول إلى شباكنا عبر الفرص، التي توفرت له، أحياناً النتيجة لا تعبر عن مجريات اللقاء، في مباراة الدوري كنا الأفضل، والأوفر هجوماً، ولكننا خسرنا النتيجة، وفي مباراة الكأس تقاسمنا الأفضلية، ولكننا نجحنا في الفوز، الذي نأمل أن يساعدنا في إكمال مشوار المنافسة، ونيل بطاقة التأهل إلى نصف النهائي».

روح قتالية

وامتدح مدرب الجزيرة جهود لاعبيه، موضحاً أنهم أظهروا رغبة كبيرة في الفوز، ولعبوا بروح قتالية ومسؤولية، وكان هنالك تماسك في خطوط اللعب، ساعد في المحافظة على التقدم، والخروج بنتيجة الفوز، التي لعب من أجلها الفريق رغم نشاط الوحدة، ورغبته في التعديل، خلال الشوط الثاني من المباراة.

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