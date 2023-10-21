594 دقيقة تكفي.. تراوري أيقونة وسط العين

المصدر: العين - طلحة عبدالله

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تألق المالي عبدالكريم تراوري مع فريق 16 سنة بأكاديمية نادي العين، قبل أن يتم تصعيده إلى فريق 18 سنة، الذي توج معه بثنائية الدوري والكأس، ومن ثم اختاره المدرب الهولندي الفريد شرودر، المدير الفني للفريق الأول، ليتابع تألقه ويصبح «أيقونة» خط الوسط، مستفيداً من موهبته الكروية وإمكاناته البدنية، فضلاً عن شغفه وطموحه العالي بالوصول إلى أبعد المراحل في مشواره الكروي، وشارك اللاعب في 8 مباريات بجميع البطولات بمعدل دقائق لعب 594، وسجل هدفاً، ليقدم نفسه بصورة مثالية نالت إعجاب الجماهير والمحللين، مؤكداً جدارته بارتداء شعار الفريق الأول.

انتماء



وأكد تراوري (18 سنة) أنه يشعر بانتماء كبير للنادي وجماهيره، لافتاً إلى أن اللعب للعين شرف كبير، وأرجع سبب ظهوره المتميز مع الفريق الأول إلى المعاملة الاحترافية وروح العائلة الواحدة التي تسود وسط أعضاء الفريق من لاعبين وأجهزة إدارية وفنية، وأشار إلى أن مشاركته مع بعض اللاعبين في الأكاديمية سهلت مهمته في اللعب بالفريق الأول.

ظهور

كان أول ظهور رسمي للاعب بقميص الفريق الأول في مباراة عجمان بالجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين عندما دخل بديلاً ليحيى نادر، في الدقيقة 64، وعاد ليشارك في المباراة كاملة أمام الشارقة بالجولة الرابعة، وأسهم بفاعلية في فوز فريقه على الرغم من أنه لعب تلك المباراة ناقصاً لأكثر من ساعة، وشارك كذلك أساسياً في مباراة النصر بالجولة الخامسة، وفي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي شارك أمام البطائح في ذهاب الدور الأول، إذ دخل في الدقيقة 81 بديلاً لعمر أتزيلي، قبل أن يعود ليشارك في المباراة كاملة في جولة الإياب، وفي ذهاب ربع النهائي أمام النصر شارك في المباراة كاملة وسجل هدفاً.

المفاجأة

وصف تراوري شعوره لحظة استدعائه أول مرة للفريق الأول بالمفاجأة الرائعة، موضحاً أنه كان يتطلع لهذا الأمر وهو لا يزال بفريق تحت 18 سنة، وقال: كنت دائماً أتحدث مع نفسي بأنه ينبغي أن أضاعف جهودي وأشارك بجدية في التدريبات والمباريات لأبني شخصية قتالية حتى أتمكن من اللعب بالفريق الأول، وهو ما حدث وتحقق بالفعل، وقد كان هذا أمراً مثيراً بالنسبة لي.

طموحات

أكد تراوري أن طموحاته مع العين كبيرة، فهو يتطلع للحصول معه على الألقاب داخلياً وخارجياً، وقال: اللعب للفريق الأول تحدٍّ كبير؛ لأن العين يملك في صفوفه لاعبين متميزين في جميع الخطوط، وأدرك أنه يجب أن أضاعف جهودي من أجل البقاء في التشكيلة، وما يساعدني على ذلك هو الأجواء المثالية الموجودة بالفريق، فالجميع يعاملونني باحترام كبير ولا ينظرون لي بوصفي لاعباً صغير السن، ونصحني المدرب بالعمل الجاد للمشاركة مع الفريق الأول، وقال لي أنت ما زلت صغير السن؛ ولذلك ستشارك تدريجياً في المباريات.

دوري

يقول تراوري إن المنافسات المحلية بالإمارات قوية جداً؛ لأن جميع الفرق تضم في صفوفها عناصر متميزة وأسماء كبيرة من لاعبين ومدربين، والجميع يتطلع لحصد البطولات ويضاعف جهوده من أجل ذلك، وهو ما صنع منافسة قوية، وبالطبع ففريق العين بما يملكه من إمكانات ومقدرات ومساندة قوية من جماهيره قادر على اعتلاء منصات التتويج على الصعيدين الداخلي والخارجي.

فخر

وعبر تراوري عن فخره وسعادته باللعب لفريق العين، وقال إنه يعرف قيمة النادي الذي ينتمي إليه؛ كونه من أكبر وأشهر الأندية الآسيوية، وتوجه بالشكر لإدارة النادي لدعمه ورعايته منذ أن كان بالأكاديمية، كما عبر عن شكره للمدرب شرودر لمنحه الثقة، ووعد بالاجتهاد ليكون على قدر التحدي في الدفاع عن شعار العين.

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