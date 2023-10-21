الشعفار: عقد علي سالمين ممتد مع الوصل

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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نفى أحمد الشعفار، رئيس مجلس إدارة نادي الوصل رئيس مجلس إدارة شركة الوصل لكرة القدم، الأنباء التي ترددت مؤخراً عن وجود مفاوضات بين شباب الأهلي، ولاعب الوصل علي سالمين، مؤكداً أن عقد اللاعب ممتد مع «الإمبراطور»، وجدد مطالبته باستقاء المعلومات والأخبار من الحسابات الرسمية لنادي الوصل.

وشدد الشعفار على أن مشروع مجلس إدارة نادي الوصل هو بناء فريق يعيد إلى الكرة الإماراتية مجد الوصل القوي، وهذا هو الأهم أولاً، معرباً عن رضاء إدارة النادي وشركة الوصل لكرة القدم عن اللاعبين والجهاز الفني بقيادة المدرب الصربي ميلوش ميلوييفيتش.

دعم

كما أشاد أحمد الشعفار بدور جمهور الوصل مع الفريق، وتجاوبه مع مبادرة النادي في مباراته مع شباب الأهلي، للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وأكد وجود تواصل واستماع دائم من إدارة النادي وجمهور «الفهود»، وأن الجماهير دائماً داعم ومساند قوي للفريق في كل المسابقات والمواقف.

وعن فوز الوصل على مضيفه شباب الأهلي 3-2 في ذهاب ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، قال أحمد الشعفار إن الفريقين قدما مباراة قوية ومتعة طوال 100 دقيقة تقريباً، وأعرب عن سعادته بأن المواجهة ابتسمت في النهاية للوصل، ليواصل الفريق نتائجه الإيجابية، ويصبح الفريق الوحيد بلا أي خسارة في المسابقات المشارك فيها هذا الموسم.

مكسب

أشار أحمد الشعفار أيضاً إلى أن كرة القدم مكسب وخسارة، والوصل لم يخسر حتى الآن في دوري أدنوك للمحترفين، وتعادل في آخر جولتين مع خورفكان 3-3، ومع عجمان 1-1، وقال إن مسابقة الدوري لا تزال طويلة، ولم يمر من عمرها سوى 5 جولات فقط، وإن الوصل يحتل المركز الثالث برصيد 11 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن شباب الأهلي المتصدر، مشدداً على أن الوصل لا يزال في دائرة المنافسة على قمة الدوري.

وتجدر الإشارة إلى أن فوز الوصل، مساء أول من أمس، هو الأول للفريق على ملعب شباب الأهلي في استاد راشد في كأس المحترفين منذ نوفمبر 2010، وشهدت المواجهة هدفين بفارق 193 ثانية فقط، وسجل الأول بوغدان بلانيتش لشباب الأهلي، والثاني سفيان بوفتيني للوصل، والاثنان سجلا من ركلات ثابتة، لتسجل 8 من آخر 14 هدفاً خلال مواجهات الفريقين في الكأس من كرات ثابتة.

أما شباب الأهلي، فسجل أكبر عدد من أهدافه في مرمى الوصل، بواقع 25 هدفاً في كأس المحترفين، ووصل فابيو دي ليما بهدف الفوز للوصل إلى 200 هدف في مشواره بالمسابقات المحلية، وأعاد الفريق إلى سلسلة الانتصارات بعد تعادلين في الدوري، ليبقى الوصل الوحيد بلا أي خسارة في المسابقات المحلية هذا الموسم.

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