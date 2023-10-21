العروبة المتصدر يخسر نقطتين أمام النواخذة والظفرة يقلص الفارق وينفرد بالوصافة

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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انقاد العروبة إلى التعادل الأول في دوري الدرجة الأولى هذا الموسم بعد التعثر أمام جاره دبا الفجيرة بعد نهاية اللقاء بنتيجة سلبية 0-0 ، وأهدر نواخذة دبا الفجيرة ركلة جزاء عن طريق واندرسون مورا في آخر أنفاس الشوط الأول، ليرفع العروبة رصيده الى 16 نقطة محتفظاً بصدارة المسابقة ووصل النواخذة إلى النقطة الثامنة في المركز الخامس.

ونجح الظفرة " الوصيف " في الاستفادة من تعثر العروبة المتصدر وقلص الفارق معه الى نقطتين بعد تمكنه من تحقيق الفوز بنتيجة 3-2 على ضيفه مصفوت ، وجاءت اهداف الظفرة عن طريق خليل الحمادي ، ليونارد ، افوب ، وسجل للقناصة محمد موسى وجاسما ليرفع الظفرة رصيده الى 14 نقطة ، وتجمد رصيد مصفوت عند 5 نقاط ،

وتعادل الفجيرة أمام غلف اف سي بهدف لكل فريق احرز للذئاب عكاشة حمزاوي ولغلف اللاعب ايودي ادينكا ، ليكسب كل فريق نقطة رفعت رصيد الفجيرة الى 5 وغلف الى 4 ، وتقام الاحد 5 مباريات تجمع الحمرية مع دبا الحصن ، التعاون ضد الذيد ، الجزيرة الحمراء يلاقي مسافي ، العربي وغلف يونايتد ، يونايتد ضد سيتي .

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