محمد جمال: انتقالي إلى النصر فرصة لانطلاقة جديدة

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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أكد محمد جمال لاعب فريق الكرة بنادي النصر، أن بعض القرارات الخاطئة أثرت سلباً على مسيرته الكروية رغم بدايته القوية في مشواره الاحترافي في نادي الجزيرة، مشيراً إلى أنه يطمح إلى تصحيح مسيرته وإعادة ترتيب أوراقه بكتابة صفحة جديدة في حياته الكروية مع العميد، وقال في تصريح لـ«البيان»: انتقالي إلى النصر فرصة لانطلاقة جديدة وأنا سعيد باختيار الانضمام للنصر، لم يحالفني الحظ بالظهور معه منذ بداية الموسم بسبب الإصابة التي تعرضت لها خلال فترة التحضيرات ولكن حالياً أنا على أتم الاستعداد للمشاركة في المباريات.

وظهر محمد جمال، الذي انتقل إلى النصر قادماً من الجزيرة خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، في أول مباراة رسمية مع «العميد» أول من أمس أمام العين لحساب لقاء الذهاب لربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، الذي حسمه الزعيم بثنائية نظيفة.

وبدأ محمد جمال مسيرته الاحترافية مع نادي الجزيرة في موسم 2015 - 2016 حتى موسم 2018 – 2019، ثم انتقل في يونيو 2019 إلى العين الذي أعاره إلى الجزيرة في مناسبتين الأولى في يناير 2021 والثانية في يناير 2022 قبل أن يضمه بشكل رسمي في أغسطس من العام ذاته حتى مغادرته في صفقة انتقال حرّ للنصر في يوليو الماضي.

طموحات

وعبر محمد جمال عن سعادته بالانتقال إلى النصر الذي يعتبره فخراً لكل لاعب يرتدي قميصه، وقال: أتمنى أن أكون في مستوى تطلعات الإدارة وجماهير الفريق، أعلم جيداً أني جئت إلى ناد كبير، يملك طموحات كبيرة، وأنا جاهز لكل التحديات، وسأحاول تقديم كل جهودي من أجل مساعدة الفريق على تحقيق الانتصارات وإسعاد جمهورنا، وسنتعاون جميعاً مع الإدارة من أجل إعادة النصر إلى البطولات.

ورفض محمد جمال التقليل من حظوظ النصر في التأهل إلى نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي على الرغم من التأخر بهدفين في مباراة ذهاب ربع النهائي، مؤكداً أن مواجهات النصر والعين تحكمها تفاصيل صغيرة وأنه بإمكان فريقه الفوز بفارق هدفين في لقاء العودة، لا سيما أن النصر يملك مجموعة جيدة من اللاعبين.

وعن مواجهة شباب الأهلي في الجولة المقبلة من دوري المحترفين، صرح محمد جمال بأن المباراة صعبة على الفريقين ومفتوحة على جميع الاحتمالات، خصوصاً أنها من أقدم الدربيات في الكرة الإماراتية، وقال: سنحاول الوقوف على بعض النقائص التي تسببت في خسارتنا أمام العين ونكون على أتم الاستعداد لمواجهة شباب الأهلي، نتوقع مباراة مثيرة وقوية بين الفريقين، أمامنا الوقت الكافي للإعداد البدني والذهني والمهم بالنسبة لنا أن نطوي هذه الخسارة ونفكر في الظهور بالمستوى الذي يعكس حقيقة قدراتنا.

استعادة

وأكد لاعب النصر أنه يتطلع إلى استعادة مستواه الحقيقي الذي ظهر عليه قبل مواسم قليلة في بداية مشواره الاحترافي مع الجزيرة، معترفاً أن فترة انتقاله إلى العين كانت من أصعب المراحل في مسيرته الكروية، وقال: عندما انتقلت للعب في العين كانت طموحاتي عالية ولكن واجهت بعض الصعوبات التي حالت دون تحقيق النجاح الذي كنت أتطلع إليه، لذا قررت العودة مرة أخرى إلى الجزيرة واستعدت جانباً من مستواي السابق، وحالياً سأحاول بناء مسيرتي بالشكل الذي كنت أتمناه مع النصر.

ووصف محمد جمال قرار مغادرته للجزيرة في 2019 بالقرار المستعجل، وقال: أتذكر أني دخلت آخر شهر في عقدي، وكنت أحاول تأمين مستقبلي، لذا قبلت عرض العين من بين كل العروض التي تلقيتها، لعدة اعتبارات أبرزها أنه جاء من ناد كبير بحجم العين في الوقت الذي وصلني عرض الجزيرة متأخراً.

وأوضح لاعب النصر أن الحديث عن المنافسة على لقب الدوري بعد مرور 5 جولات سابق لأوانه، في ظل المستويات المتقاربة ووجود فترة توقف طويلة بسبب كأس أمم آسيا يناير المقبل. وكشف محمد جمال أنه يطمح إلى اللعب للمنتخب، وقال: الفترة الحالية مع المدرب البرتغالي بينتو تشكل فرصة ثمينة لأي لاعب لارتداء قميص المنتخب، لقد استدعى العديد من اللاعبين للمرة الأولى في القائمة الماضية، وسأسعى لأكون واحداً منهم في الفترة المقبلة.

وأكد محمد جمال أنه تأثر بالعديد من اللاعبين أمثال تشافي هيرنانديز وأنديس أنييستا وخافيير ماسكرانو، ومحلياً بحارس المرمى علي خصيف، الذي وصفه بالقائد المثالي.

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