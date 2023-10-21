الوصل يتفوق على شباب الأهلي في كأس «ADIB»

المصدر: دبي - إيهاب زهدي وأحمد عيسى

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فاز الوصل أمس على مضيفه شباب الأهلي 3 - 2، باستاد راشد بدبي، في ذهاب ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي لكرة القدم، «ADIB»، سجل أهداف الوصل سفيان بوفتيني في الدقيقة 16، وبوغدان لاعب شباب الأهلي بالخطأ في مرماه بالدقيقة 82، «نيران صديقة» وفابيو دي ليما في الدقيقة 87، وسجل شباب الأهلي هدفيه عن طريق بوغدان في الدقيقة 13، وعزيز غانييف في الدقيقة 53.

قدم الفريقان أداءً قوياً مثيراً طوال دقائق المباراة وجاء الشوط الأول سريعاً وحماسياً من الفريقين، وأنقذ حسن حمزة حارس شباب الأهلي، انفراداً خطيراً من أمام أمادو ديالو، وتابعها الوصلاوي هاريس، وأبعدها محمد مرزوق مدافع شباب الأهلي، قبل أن تتجاوز خط مرمى فريقه في الدقيقة 3، ورد خالد السناني حارس الوصل، بالتصدي لانفراد حارب عبدالله في الدقيقة 4، وتحويل الكرة إلى ركلة ركنية.

ديربي

وفي استاد محمد بن زايد حقق الجزيرة فوزاً مهماً وثميناً على ضيفه الوحدة 2 - 1 في مواجهة الديربي، وتقاسم الفريقان الأفضلية، بتفوق «فخر أبوظبي» في الشوط الأول الذي شهد الأهداف الثلاثة، و«العنابي» في الشوط الثاني. تقدم للجزيرة عمر تراوري بالدقيقة 25، وأضاف علي مبخوت الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 38، فيما سجل عمر خريبين هدف الوحدة في الدقيقة 41.

وحافظ الجزيرة بفوزه الجديد على أفضلية نتائجه في المواجهات المباشرة أمام جاره الوحدة في كأس المحترفين، بعدم الخسارة في المباراة الـ 11 على التوالي، بعدما حقق الفوز في 8 مباريات مقابل التعادل في 3 لقاءات.

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