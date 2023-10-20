الجزيرة يكسب الوحدة بثنائية تراوري ومبخوت في ذهاب ربع نهائي كأس مصرف أبوظي الإسلامي

المصدر: أبوظبي-أحمد عيسى

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حقق الجزيرة فوزا مهما وثمينا على ضيفه الوحدة 2-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة لحساب ذهاب ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، بعد مواجهة قوية من الفريقين، تقاسما خلالها الأفضلية، بتفوق "فخر أبوظبي" في الحصة الأولى التي شهدت الأهداف الثلاثة وتفوق "العنابي" في الحصة الثانية.

ومنذ صافرة البداية اعتمد الفريقان على سلاح الهجوم بحثا عن هدف مبكر الشيء الذي أضاف الكثير من الحماس والأثارة، وسط هجمات متبادلة تفاعل معها الجمهور كان ابرزها تسديدة علي مبخوت التي اصطدمت بالعارض في الجزء الأول من زمن المباراة.

وفي الدقيقة 25 ترجم عمر تراوري جهود زملائه بإحراز الهدف الأول للجزيرة، وأضاف علي مبخوت الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 38 ارتكبها معه علاء زهير، لكن "العنابي" نظم بعدها صفوفه وتمكن من أحراز هدف تقليص الفارق بواسطة عمر خريبين في الدقيقة 41 والذي انتهى عليه الشوط الأول.

وفي الحصة الثانية عاد الفريقان بذات القوة، مع نشاط هجومي أكبر للوحدة الذي سعى للتعديل، وحرمه العارض والقائم من بلوغ شباك مضيفه بعد تسديدة سالم السومحي ورأسية لوكاس بيمينتا، بينما لم تتوقف محاولات "فخر ابوظبي" لتعزيز تقدمه بهدف ثالث.

وتواصلت المواجهة وسط هجمات متبادلة لم تخلو من الخطورة على مرمى الفريقين مع افضلية الوحدة الذي كان الأكثر إستحواذا للكرة والأنشط في الشق الهجومي ما أجبر الجزيرة على التراجع للمنطقة الدفاعية لكن الوحدة لم ينجح في إستثمار الفرص التي اتيحت له حتى أطلق الحكم صافرة النهاية.

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