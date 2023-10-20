كوزمين: الشارقة تأثر بالقرارات التحكيمية في مباراة الكأس

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

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أكد الروماني كوزمين أولاريو، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الشارقة، أن القرارات التحكيمية أثرت على فريقه في مباراته التي خسرها أمام ضيفه اتحاد كلباء 2-3 في ذهاب الدور ربع النهائي لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وقال: «خسرنا مباراة تنافسية، وللأسف تأثرت المواجهة بقرارات التحكيم، التي أربكت فريقي داخل الملعب، وأعتقد أن فريقي لم يكن يستحق الخسارة».

وأضاف: «قدمنا شوطاً أول جيداً، وتقدمنا بهدف، وأهدرنا آخر، وفي الشوط الثاني حقق اتحاد كلباء التعادل، ثم تقدم علينا».

فرصة

وأكمل كوزمين: «أخذت بالاعتبار ازدحام الجدول بالمباريات، فمنحت فرصة المشاركة لأكبر عدد من اللاعبين كي يكونوا جاهزين، وبالنسبة للاعبين، فالبعض أدوا أداءً جيداً، والبعض لم يكونوا في المستوى المطلوب، أو في مستوى أقل».

واختتم كوزمين قائلاً: «تنتظرنا مباراة الإياب ضد اتحاد كلباء بعد شهر تقريباً، سنحاول الفوز فيها، وسنعمل على تحسين أمورنا».

نتيجة رائعة

ومن جهته قال فرهاد مجيدي، المدير الفني لاتحاد كلباء: «حققنا نتيجة رائعة، وفزنا على منافس قوي، خارج ملعبنا، لكن ذلك لا يعني سهولة التأهل، أعتقد أننا لم نفعل شيئاً مميزاً حتى الآن، وبطاقة الصعود ما زالت في الملعب، وتنتظرنا مباراة الإياب».

وعبّر مجيدي عن احترامه لفريق الشارقة، وقال: «من وجهة نظري، الشارقة هو أفضل فريق في الإمارات، وكوزمين هو أفضل مدرب على مستوى أندية الدولة».

كما عبّر مجيدي عن سعادته بما قدمه لاعبو اتحاد كلباء في المباراة، وقال: «الرسالة التي وصلتني من اللاعبين هي أن فريقي قوي وجيد، ويستطيع مواصلة المشوار بقوة، وأشكر جميع اللاعبين، ولا سيما البدلاء».

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