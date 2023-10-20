الوصل يطمئن جماهيره بفوز مهم على شباب الأهلي ويقترب من قبل نهائي كأس المحترفين

المصدر: دبي-إيهاب زهدي تصوير عيسى البلوشي

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قطع الوصل بفوزه على مضيفه شباب الأهلي 3-2، على ستاد راشد بدبي مساء اليوم، خطوة مهمة على طريق الوصول إلى الدور قبل النهائي من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وبعدما قدم الفريقان أداءً قوياً مثيراً طوال دقائق المباراة، ونجح شباب الأهلي في إحراز هدفيه عن طريق بوغدان في الدقيقة 13، وعزيز غانييف في الدقيقة 53، بينما سجل أهداف الوصل سفيان بوفتيني في الدقيقة 16، وبوغدان لاعب شباب الأهلي بالخطأ في مرماه بالدقيقة 82، وفابيو دي ليما في الدقيقة 87.

وجاء الشوط الأول سريعاً وحماسياً من الفريقين، وأنقذ حسن حمزة حارس شباب الأهلي، انفراد خطير من أمام أمادو ديالو، وتابعها الوصلاوي هاريس، وأبعدها محمد مرزوق مدافع شباب الأهلي، قبل أن تتجاوز خط مرمى فريقه في الدقيقة 3، ورد خالد السناني حارس الوصل، بالتصدي لانفراد حارب عبد الله في الدقيقة 4، وتحويل الكرة إلى ركلة ركنية.

وأحرز بوغدان هدفا لشباب الأهلي في الدقيقة 13، بعد ركلة حرة جانبية لعبت عرضية، وأخطأ هاريس في إبعادها، ومن ركلة حرة شبيهة للوصل، لعبها خمينيز عرضية عالية في الدقيقة 16، وأرتقى للكرة سفيان بوفتيني، برأسية قوية ووضعها في شباك "فرسان دبي"، محرزاً هدف التعادل للوصل، وتعاطفت العارضة مع الوصل، في إبعاد رأسية قوية من مؤنس دبور مهاجم شباب الأهلي في الدقيقة 20، وهدأ الأداء بعدها لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

وواصل شباب الأهلي أداءه القوي في الشوط الثاني، مع تراجع أداء الوصل، ونجح صاحب الأرض في العودة إلى التقدم بهدف ثان في الدقيقة 53، بتسديدة مباشرة قوية بقدم عزيز غانييف، من داخل منطقة الجزاء، بعد مرور مهاري وعرضية من كارتابيا، ومنع السناني، شباب الأهلي من تسجيل هدف ثالث في الدقيقة 68، بتصديه باقتدار لانفراد كارتابيا.

وأدرك الوصل التعادل بنيران صديقة في الدقيقة 82، بعدما حول بوغدان لاعب شباب الأهلي، تسديدة أمادو ديالو، بالخطأ في مرمى الحارس حسن حمزة، والذي خرج بطريقة خاطئة من مرماه في الدقيقة 87، ليخطف فابيو دي ليما، هدفاً ثالثاً للوصل.

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