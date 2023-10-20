العين يخطف النصر.. وكلباء يصدم الشارقة في ربع نهائي كأس «ADIB»

المصدر: متابعة: ياسر قاسم، عدنان الغربي، محمد صادق، إيهاب زهدي، أحمد عيسى

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رد العين الدين للنصر، وتغلب عليه أمس بثنائية نظيفة في مباراة ذهاب ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي «ADIB»، باستاد آل مكتوم، سجل الثنائية تراوري وبلاسيوس في الدقيقتين 28 و61.

وكان «العميد» فاز على العين في الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين بهدف دون رد، جاءت المباراة مفتوحة من الطرفين، وبطابع هجومي من البداية وخاصة من جانب العين.

وفي استاد الشارقة اقتنص اتحاد كلباء فوزاً غالياً على الشارقة بنتيجة 3 - 2 في الوقت القاتل بهدف سجله فيليب كيس (90 + 6) بعد مباراة مثيرة تبادل فيها الفريقان التسجيل 5 مرات، تقدم الشارقة بهدف في الدقيقة 11 عن طريق ماجد سرور، وانتفض «النمور» في الشوط الثاني وأدركوا التعادل في الدقيقة 50 بتسديدة قوية لدانيال بيسا في «المقص»، كأحد أجمل أهداف الدوري، ثم تقدم الفريق عن طريق اندريس بالدقيقة 52 وتم اعتماد الهدف من حكم تقنية الفيديو «VAR» وانتظر الشارقة حتى الدقيقة 80 هدفاً للتعادل برأسية تيغالي وفي الوقت الذي كانت تسير فيه المباراة للتعادل، فاجأ فيلي كيس الجميع بتسجيله هدف الفوز الغالي بالدقيقة «90+6».

وتقام اليوم قمتان في ذهاب ربع نهائي الكأس ويشهد استاد راشد في الرابعة و45 دقيقة مساءً مواجهة شباب الأهلي وضيفه الوصل، والتي لا تخضع للحسابات، ويلعب الجزيرة مع الوحدة باستاد محمد بن زايد في السابعة والنصف مساءً، في مواجهة رد الاعتبار وتأكيد التفوق، حيث يسعى الوحدة لتكرار فوزه على الجزيرة للمرة الثانية هذا الموسم بعد فوزه في الجولة الثانية في الدوري 2 ـ 1، ويخطط فخر أبوظبي لرد اعتباره من الخسارة في الدوري.

وتحمل مواجهة شباب الأهلي والوصل الليلة، الرقم 13 في سلسلة لقاءات الفريقين بكأس المحترفين، ويتفوق شباب الأهلي بتحقيقه 6 انتصارات، مقابل 3 انتصارات للوصل، وتعادل الفريقان في 3 مواجهات.

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