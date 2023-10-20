الجزيرة وبني ياس وخورفكان.. أبطال اللعب النظيف

المصدر: متابعة - طلحة عبدالله

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بعد مرور 5 جولات من دوري أدنوك للمحترفين تصدر كل من الجزيرة صاحب المركز الرابع، وبني ياس صاحب المركز السادس، وخورفكان صاحب المركز 12 قائمة أقل فرق الدوري الـ14 التي حصل لاعبوها على بطاقات ملونة بمعدل 8 بطاقات صفراء، ولم يحصل أي لاعب من فريقي الجزيرة وبني ياس على بطاقة حمراء، وتوزعت بطاقات «السماوي» على 8 لاعبين من بني ياس بمعدل بطاقة واحدة لكل لاعب، ولم يحصل الفريق على أي بطاقة في الأسبوعين الثاني والخامس.

وفي المقابل نال خليفة مبارك من الجزيرة 3 بطاقات صفراء بينما حصل على بطاقتين كل من كريم رفيق، وفيرناندو.

وكانت الجولتان الثانية والثالثة أقل الجولات الخمس التي يحصل فيها لاعبو الجزيرة على بطاقات بمعدل بطاقة صفراء واحدة فقط.

5 يعتبر خورفكان صاحب المركز 12 بالترتيب العام للدوري أقل الفرق حصولاً على البطاقات الصفراء، إذ حصل لاعبوه على 5 بطاقات صفراء غير أنه حصل على بطاقتين باللون الأحمر لكل من مسعود سليمان، وعبدالله عبدالله، وكانتا في الأسبوع الرابع أمام الوصل، فيما حصل 4 لاعبين آخرين على بطاقة صفراء واحدة.

9 احتل فريق الإمارات صاحب المركز 11 الصاعد هذا الموسم لدوري المحترفين الترتيب الثالث بعد الجزيرة وبني ياس، بـ9 بطاقات صفراء ودون أي بطاقة حمراء، حصل عليها من لاعبيه كل من فرانك كوم، وفهد بدر 2 بطاقة صفراء، بينما توزعت البطاقات الأخرى على 7 لاعبين بمعدل بطاقة واحدة لكل لاعب.

وجاء اتحاد كلباء الذي يحتل المركز الثامن في ترتيب الدوري، رابعاً في قائمة أقل الفرق حصولاً على البطاقات الملونة بـ10 بطاقات صفراء كانت 5 منها في الأسبوع الأول، وحصل كل من فيليب كيش، وسالم راشد على 2 بطاقة صفراء، بينما توزعت البطاقات الأخرى على 8 لاعبين بمعدل بطاقة واحدة لكل لاعب.

12 النصر صاحب المركز التاسع، حصل لاعبوه على 12 بطاقة صفراء ونال 4 لاعبين بطاقتين وهم، سمير ميميزيفيتش، وعلي عباس، وحمدان الكمالي، وسعود المهيري، وتوزعت البطاقات الست الأخرى على بقية اللاعبين بمعدل بطاقة لكل لاعب.

وبرغم أن شباب الأهلي المتصدر للدوري حصل لاعبوه على 8 بطاقات صفراء أقل من النصر غير أن حصول لاعبه يوغدان بلانيتش على بطاقة حمراء في الأسبوع الأول أوقعه في الترتيب السادس بالقائمة، وتوزعت البطاقات الصفراء على 8 لاعبين بمعدل بطاقة لكل لاعب بمن فيهم يوغدان بلانيتش.

وحصل العين صاحب المركز الثاني بالترتيب العام على 9 بطاقات صفراء بالإضافة لبطاقتين حمراوين نالهما كل من كوامي أتون، وجوناتاس سانتوس، فيما حصل بندر الأحبابي على 2 بطاقة صفراء وتوزعت باقي البطاقات على 7 لاعبين آخرين بمعدل بطاقة واحدة لكل لاعب.

13 وحصل لاعبو الوصل الثالث في ترتيب الدوري على 13 بطاقة صفراء بالإضافة لبطاقة حمراء نالها سفيان بوفتيني، ونال علي صالح 3 بطاقات صفراء كأكثر اللاعبين حصولاً على إنذارات، يليه سفيان بوفتيني، ببطاقتين فيما توزعت البطاقات الأخرى على 8 لاعبين بمعدل بطاقة واحدة لكل لاعب.

وحصل لاعبو الوحدة صاحب المركز العاشر على 15 بطاقة صفراء إضافة لبطاقة حمراء نالها عبدالرحمن صالح، في الأسبوع الخامس وحصل على البطاقات الصفراء 10 لاعبين منهم 5 لاعبين حصل كل منهم على بطاقتين صفراوين وهم علاء زهير، ولوكاس بيمينتا، ومانع عايض، وآلان، ومحمد الشامسي.

أما حتا متذيل الترتيب لفرق الدوري فحصل لاعبوه على 13 بطاقة صفراء و2 بطاقة حمراء كانتا من نصيب حمدان العامري، وفيرتون دي ماركو في الأسبوعين الرابع والخامس على التوالي بينما توزعت البطاقات الصفراء على 11 لاعباً آخر.

16 ويأتي فريق الشارقة صاحب المركز الخامس في الترتيب العام لفرق الدوري في المركز 11 بالقائمة، إذ حصل لاعبوه على 16 بطاقة صفراء من دون بطاقة حمراء ونال 3 بطاقات صفراء كل من كوستاس مونالاس وماجد المحرزي، بينما نال كايو لوكاس 2 بطاقة، وتوزعت البطاقات الأخرى على 8 لاعبين آخرين.

فريق عجمان الذي يقع في المركز قبل الأخير في ترتيب الدوري حصل على 17 بطاقة صفراء بالإضافة لبطاقة حمراء نالها اللاعب سعود سعيد، ونال 2 بطاقة صفراء 4 لاعبين من الفريق وهم، ناصرعبد الهادي، ونادر الغندري، وأنس ميتاش، وعبدالرحمن أحمد، وتوزعت البطاقات الأخرى على 9 لاعبين بمعدل بطاقة واحدة لكل لاعب.

18 يحتل البطائح المركز الأخير في قائمة الفرق التي حصل لاعبوها على بطاقات ملونة، إذ حصل على 18 بطاقة صفراء و2 بطاقة حمراء نالهما كل من باولو هنريكي، وديني يورغيس، وحصل على 2 بطاقة صفراء كل من أولريش ميليكي، وحمد البلوشي وباولوهنريكي، وسيكوبابا، بينما توزعت البطاقات الأخرى على 10 لاعبين بمعدل بطاقة واحدة لكل لاعب.

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