الملاعب... أزمة الأندية الكويتية في دوري زين

المصدر: الكويت – أحمد عبد اللطيف

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تبحث الأندية الكويتية عن حلول لأزمة قلة الملاعب التي تقام عليها مبارياتها في دوري زين، بداية من الجولة الخامسة التي تنطلق اليوم، بسبب أعمال الصيانة لبعض الملاعب، وعدم جاهزية البعض الآخر من حيث الأرضيات، بالإضافة إلى قرار الهيئة العامة للرياضة، بإغلاق استاد نادي الكويت، الذي يستضيف مباريات الفريق الأول للنادي في الاستحقاقات المحلية والخارجية، كما أن ملعب النادي العربي مرشح لتدريب للمنتخبات المشاركة في «خليجي 26»، وتم تشكيل لجنة هندسية للوقوف على حالة المدرجات، كونها آيلة للسقوط، وهي معضلة لفريق العربي خلال منافسات كأس الاتحاد الآسيوي، ومن المتوقع أن تقام كافة مباريات الفريق على استاد جابر الدولي، وفقاً لطلب النادي العربي، لكون استاد صباح السالم غير معتمد آسيوياً.

وسيكون هناك أعباء مالية على الأندية، في حال تنفيذ الهيئة العامة للرياضة اللائحة المنظمة لاستخدام مرافقها، ومن ضمنها استاد جابر الدولي، بتحديد مقابل الاستخدام 20 ألف دينار للبطولات العالمية والمباريات النهائية، و10 آلاف دينار كويتي للمباريات والبطولات المحلية.

وتقام اليوم مواجهتان بدوري زين، الأولى تجمع الكويت متصدر الدوري برصيد 12 نقطة، مع خيطان، سادس الترتيب برصيد 4 نقاط، وتعتبر المباراة بروفة نهائية للقاء الكويت وأهلي حلب، المقررة الثلاثاء المقبل باستاد مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية لكأس الاتحاد الآسيوي، ويستضيف استاد جابر لقاء العربي صاحب الأرض، والذي يحتل الترتيب «الثاني برصيد 8 نقاط «مع الفحيحيل» الثامن، برصيد نقطتين».

ومن جانب آخر، انضم اللاعبون الدوليون إلى أنديتهم، بعد انتهاء مشاركتهم مع «الأزرق» خلال فترة التوقف الدولي.

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