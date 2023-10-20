المدرسة الصربية.. خطة إنقاذ «النواخذة» و«الذئاب»

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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يبدأ المدربان الصربيان زوران بوبوفيتش مدرب دبا الفجيرة، ومواطنه ماركوف مدرب الفجيرة مهمة الإنقاذ للفريقين، ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، اعتباراً من الجولة الخامسة من دوري «الهواة»، لتكون المدرسة الصربية هي مفتاح النجاة للفريقين في الدوري.

ويحل دبا الفجيرة «النواخذة» ضيفاً على العروبة المتصدر للدوري برصيد 15 نقطة، ويتحتم على زوران مدرب دبا القديم المتجدد، الذي حل مكان المدرب حسن العبدولى إعادة فريقه إلى سكة الانتصارات بعد أن أهدر «النواخذة» عدداً من النقاط جعلت الفريق يحتل المركز السادس برصيد 7 نقاط من فوزين، وتعادل وخسارة.

وسبق لزوران قيادة دبا الفجيرة للصعود إلى مصاف دوري أدنوك للمحترفين قبل موسمين.

هزائم

وفيما يتعلق بـ«ذئاب الفجيرة» فإن حال الفريق لا يسر جماهيره بعد تعرض الفريق لثلاث هزائم، والفوز في مباراة واحدة، خلال فترة المدرب الشاب محمد الحوسني، والذي أقيل من منصبه بسبب سوء النتائج على الرغم من منحه فرصة البقاء على رأس الجهاز الفني من قبل إدارة النادي، لكن احتلال الفريق للمركز الثاني عشر عجلت برحيله، ليتولى الصربي ماركوف زمام الأمور، وستكون مباراة الفجيرة أمام غلف اف سي يوم السبت المقبل الأولى للمدرب ماركوف في مهمة تصحيح المسار.

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