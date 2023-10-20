«فالكو» تميمة كأس العالم المصغرة في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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كشفت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة عن الصقر «فالكو»، تميمة بطولة كأس العالم لكرة القدم المصغرة 2023، التي تستضيفها الإمارة من 26 أكتوبر إلى 4 نوفمبر، ويتنافس فيها 32 منتخباً في 64 مباراة، تقام على مدار 10 أيام.

يأتي اختيار الصقر تميمة للبطولة، كرمز لأهمية الحدث، حيث يتمتع هذا الطائر بأهمية ثقافية وتاريخية عميقة في الإمارات، مع امتلاكه سمات تتماشى مع روح البطولة، فالصقر يشتهر بسرعته ودقته وخفة حركته، ما يعكس المهارات واللياقة العالية التي يبديها اللاعبون على أرض الملعب.

وصمم التميمة «فالكو» عبد الله الشرهان، الفنان الإماراتي الموهوب من رأس الخيمة، والذي قام بتصميم العديد من التمائم لأحداث ومؤسسات مختلفة.

وتم الكشف عن تصميم كأس البطولة، والتي حافظت على الشكل المميز للكأس السابقة، مع إدخال تغييرات جوهرية تجسد الروح النابضة لرأس الخيمة، واكتست كأس البطولة باللون الأحمر، في إشارة إلى الكثبان الرملية الساحرة في الإمارة، وهي مصنوعة من الفولاذ اللامع، مع قاعدة كريستالية رائعة، لإضفاء إحساس برفعة مكانتها، ويبلغ طول الكأس 70 سم، وتمتاز بهيكل انسيابي أنيق، تعلوه كرة ذهبية، ترمز إلى الحضور العالمي لكرة القدم المصغرة، والثقافات المتنوعة التي تجمعها البطولة. وقام «فالكو» بجولة مجتمعية، زار خلالها العديد من المدارس والمكاتب ومراكز التسوق، لحشد المزيد من الزخم للبطولة قبيل انطلاقها.

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