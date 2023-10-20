«الصقور» يواجه السماوي ودياً غداً

المصدر: رأس الخيمة- أحمد عيسى

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يخوض فريق الإمارات «الصقور»، غداً، مواجهة ودية أمام بني ياس بالشارقة، في إطار استعداداته للاستفادة من فترة التوقف الحالية

وشهدت التحضيرات عودة المصابين وعلى رأسهم إندريس إنييستا ، بعد تعافيه من الوعكة الصحية، التي حرمته المشاركة في مباراة الشارقة، مع تعافي الصربي فيتاس من الإصابة، والجناح ليثيري سيلفا، الذي كان تعرض للإصابة في الكتف مع اكتمال تعافي إسماعيل الحمادي.

وأدى «الصقور» تدريبات جادة بمعنويات عالية وسط اهتمام كبير من إدارة النادي، بقيادة يوسف البطران رئيس مجلس الإدارة .

ويخطط «الصقور» إلى عودة أقوى بعد انتهاء فترة التوقف، التي يبدأ فيها مبارياته في الدوري بمهمة صعبة، يحل فيها ضيفاً على العين 28 الجاري.

خبرة وشباب

وأثنى عبد الله العاجل مشرف الفريق على مردود «الصقور»في الجولات الماضية، وقال: راضون عن مستوى اللاعبين والنتائج التي تحققت، وهدفنا واضح ، وهو البقاء ضمن منظومة المحترفين وبناء فريق قوي للمستقبل بالاستفادة من عناصر الخبرة والشباب.

وأضاف : ننتظر الأفضل من اللاعبين ، وندرك أن المهمة ليست سهلة لأن المنافسة قوية،ولكن بجهود اللاعبين والجهاز الفني والدعم الكبير من إدارة النادي مع وقفة الجماهير فإن الفريق قادر، على تحقيق التطلعات.

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