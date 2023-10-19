العين يردّ الدين للنصر ويهزمه بثنائية في ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي

المصدر: دبي- عدنان الغربي تصوير سالم خميس

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رد العين الدين للنصر وهزمه بثنائية نظيفة في مباراة الذهاب لربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، التي جمعتهما مساء اليوم، على استاد آل مكتوم، بعدما كان العميد فاز عليه في الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين بهدف دون رد، وسجل ثنائية العين تراوري وبلاسيوس في الدقيقتين 28 و61.

جاءت المباراة مفتوحة من الطرفين، وبطابع هجومي من البداية وخاصة من جانب العين الذي ضغط بثقله على دفاع النصر وأوجد بعض المحاولات الخطرة التي رد عليها العميد بواسطة تسديدة قوية من أقدام البوسني سمير ميميشيفتش حولها حارس المرمى محمد بوسندة بصعوبة إلى الركنية في الدقيقة 12، وواصل الزعيم أدائه الهجومي

وكان المغربي سفيان رحيمي قريبا من افتتاح التسجيل في الدقيقة 19 لكن البرازيلي غوستافو أليكس مدافع النصر تمكن من إبعاد الكرة قبل دخولها المرمى.

واستمر الضغط العيناوي على مرمى النصر حتى نجح عبد الكريم تراوري في افتتاح التسجيل لفريقه في الدقيقة 28، وأهدر زميله جوناتاس سانتوس فرصة مضاعفة النتيجة عندما انفرد بالمرمى في الدقيقة 37.

في الشوط الثاني، بحث النصر عن إدراك التعادل بدخول أحمد جشك بدلا عن البرتغالي يوري ميديروس لكن العين عزز تقدمه مبكرا بإضافة الهدف الثاني من هجمة مرتدة سريعة أنهاها الأرجنتيني ماتياس بلاسيوس في شباك عبد الله التميمي في الدقيقة 61، ويحسم نتيجة المباراة لمصلحة فريقه.

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