«كواترو» يطلق دوري «بوكاري» لأكاديميات كرة القدم

المصدر: عجمان - ياسر قاسم

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أعلن مركز «كواترو» الرياضي في عجمان عن تنظيم النسخة الأولى من بطولة دوري «بوكاري سوت» في ملاعبه، خلال الفترة من 28 الجاري، ولغاية يناير 2024، بمشاركة فرق الفئة العمرية 14 سنة «مواليد 2010 -2011»، والفئة 12 سنة «مواليد 2012- 2013»، وتتضمن كل فئة عمرية 3 مجموعات، وكل مجموعة تتألف من 4 فرق، ليصبح مجموع المشاركين في البطولة 24 فريقاً، بواقع 12 فريقاً لفئة 14 سنة، و12 فريقاً لفئة 12 سنة، ويسمح بمشاركة جميع الفرق من مختلف الأكاديميات في الدولة.

وتم الإعلان عن تفاصيل البطولة الاستثنائية في مؤتمر صحافي، ترأسه عبد العزيز عبد الله مدير مركز «كواترو» الرياضي، ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة، بحضور محمود بسيوني ممثل «شركة بوكاري سوت» مع عدد من ممثلي الفرق، التي ستشارك في البطولة، وممثلي وسائل الإعلام، وسالم خلفان مدير البطولة.

وأوضح عبدالعزيز عبدالله: «إن الهدف الأساسي والرئيسي من البطولة منح اللاعبين، الذين لا يحصلون على فرصة اللعب التنافسي وممارسة كرة القدم، والرياضة بصفة عامة وسط أجواء صحية، وتنظيمية مميزة، لا تخلو من صبغة المباريات الرسمية في هذه البطولة الودية، ومن ضمن أهداف البطولة بناء جسور التعاون والمحبة والتعارف بين مختلف الفرق واللاعبين، خلال هذه الفترة الشتوية الفرصة الكافية لممارسة النشاط الرياضي، مع المحافظة على منحهم حقوقهم في الوقت الكافي للتحصيل الأكاديمي»، مشيراً إلى أن اللجنة راعت عدم التأثير منافسات البطولة على اللاعبين، وقال: «نطمئن عائلات وأولياء أمور اللاعبين بأن المباريات ستكون خلال يوم واحد أو يومين على الأكثر من أيام العطلة الأسبوعية».

تفاصيل

وأعلن عبدالعزيز عبدالله أن الافتتاح سيكون يوم 28 الجاري، وينتهي الدور التمهيدي 19 نوفمبر المقبل، وتتوقف البطولة اعتباراً من اليوم التالي لإتاحة الفرصة للطلاب لتأدية امتحانات الفصل الدراسي الأول، على أن تستأنف يومي 16 و17 ديسمبر المقبل بمباريات التصفيات المؤهلة للدور ربع النهائي، وتعود المنافسات يوم 6 يناير 2024 بمباراتي الدور نصف النهائي، وستكون مباراتا الختام للفئتين العمريتين يوم 13 يناير من العام الجديد.

وتم تخصيص جوائز لنجوم البطولة حسب خانات الملعب للفئتين، وتدرس اللجنة المنظمة مراعاة الحضور الجماهيري العائلي، وتوفير رعاية خاصة للجمهور، وعائلات اللاعبين، إلى جانب توفير رعاية لنجوم المباريات.

وقال محمود بسيوني: «هدفنا توعية النشء والشباب بتعويض السوائل، عبر تناول مشروب «بوكاري سوت»، الذي يصلح للصغار والكبار بدرجة واحدة»، وأضاف: «إن أمامنا أكثر من خيار وعرض لتنظيم البطولة مع جهات أخرى، ولكن كفاءة وعراقة مركز «كواترو» الرياضي حفزتنا لاختياره، لما تتمتع به منشآته، ومرافقه الحيوية من كفاءة وجودة، وكل هذه العوامل مجتمعة دفعتنا لتوقيع اتفاقية تنظيم هذه البطولة للشريحة العمرية المهمة، التي استهدفتها للمشاركة في هذه البطولة».

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