اتحاد كلباء يكسب الشارقة في "الوقت القاتل" بتسديدة فيليب كيس في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي

المصدر: الشارقة ياسر قاسم تصوير عيسى البلوشي

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اقتنص اتحاد كلباء فوزاً غالياً على مستضيفه الشارقة "3-2" في الوقت القاتل بهدف سجله فيليب كيس "90+6" بتسديدة رائعة، بعد مباراة مثيرة تبادل فيها الفريقان التسجيل 5 مرات ضمن جولة الذهاب للدور ربع النهائي لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، و تأرجحت فيها النتيجة هنا وهناك قبل أن يحسمها الضيوف في آخر الثواني للوقت البديل.

تقدم الشارقة بهدف السبق مبكراً في الدقيقة 11 عن طريق ماجد سرور الذي سدد على يسار الحارس حمد المنصور من هجمة صنعها عبد العزيز الكعبي داخل الصندوق، واجتهد اتحاد كلباء لتعديل النتيجة وكاد أن يحقق ذلك في الدقيقة 29 من كرة لعبها اندريس داخل المرمى ولكنه كان في وضع تسلل ولم يشهد الشوط الأول هجمات أخرى بعد ذلك إلا في آخر دقيقة عن طريق لياندرو ولكن الحارس عادل الحوسني نجح في إنقاذ فريقه لينتهي الشوط بتقدم الشارقة بهدف.

وعاندت العارضة مدافع الشارقة مانولاس في بداية الشوط الثاني عندما حول الكرة برأسه في سقف المرمى، قبل أن ينتفض الضيوف بهجمات منظمة نجحوا من خلالها في تعديل النتيجة في الدقيقة 50 من تسديدة قوية لـ دانيال بيسا في مقص المرمى، كأحد أجمل الأهداف في المسابقة، ولم تمض دقيقتين على هدف التعادل، حتى نجح اتحاد كلباء في تسجيل هدف التقدم عن طريق اندريس "ق 52" وتم اعتماد الهدف من حكم "الفار" بعد أن احتسبه الحكم أحمد بلال تسللاً في البداية.

وضاعت أكثر من فرصة لاتحاد كلباء بعد هدف التقدم عن طريق لياندرو ومهدي قايدي، فيما رد الشارقة بهجمة قوية انتهت في رأس البديل موسى ماريجا وأنقذها الحارس حمد المنصوري ببراعة، وانتظر الشارقة حتى الدقيقة 80 لتسجيل هدف التعديل برأسية تيجالي من عكسية البديل حمد فهد، وفي الوقت الذي كانت تسير فيه المباراة للتعادل، فاجأ فيلي كيس الجميع بتسجيله هدف الفوز الغالي "90+6" بتسديدة من خارج الصندوق وصلت المرمى على يمين الحارس عادل الحوسني، ليفوز اتحاد كلباء بالنتيجة وينتظر الفريقان جولة الإياب الشهر المقبل والتي تقام بملعب اتحاد كلباء.

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