المواهب الشابة أهم مكاسب «الأبيض» من معسكر دبي

المصدر: دبي - العوضي النمر

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الفوز المعنوي الذي حققه منتخبنا الوطني على كل من الكويت ولبنان في ختام معسكر الإعداد، الذي أقيم في دبي ضمن محطات الإعداد للتصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 ونهائيات كأس آسيا 2027، أسهم في رفع الروح المعنوية للاعبين وزيادة الثقة بأنفسهم قبل انطلاق تصفيات مونديال وملاقاة نيبال 16 نوفمبر والبحرين 21 من الشهر نفسه، ونجح الجهاز الفني بقيادة المدرب البرتغالي باولو بينتو، في منح الثقة لعدد من الكفاءات الشابة التي سيكون لها مستقبل كروي خلال الفترات المقبلة، ولعل تلك النقطة تعتبر أبرز مكاسب الأبيض من معسكرات الإعداد التي عقدت أخيراً، حيث برز منهم زايد سلطان وعبدالله إدريس وسلطان عادل وخالد الهاشمي وحازم عباس، ومثل هؤلاء اللاعبين يشكلون طلائع المستقبل للأبيض في حال استمر المدرب في منحهم فرصة اللعب والاحتكاك واكتساب المزيد من الخبرات.

فرص

كما أبرزت تلك المعسكرات العديد من الإيجابيات التي سيتم البناء عليها خلال الفترة المقبلة، وأيضاً عدداً من السلبيات في الأداء والتي سيتم العمل على تداركها من قبل الجهاز الفني، منها الارتباط الدفاعي وكيفية التعامل مع الكرات الثابتة، وكيفية التعامل مع الفرق التي تلجأ إلى التكتل الدفاعي، وحسن استغلال الفرص التي تسنح وترجمتها إلى أهداف، حيث يفتقد الفريق اللمسة الأخيرة في الكثير من الأحيان.

نجاح

من جهته، عبر البرتغالي باولو بينتو مدرب المنتخب، عن سعادته بنجاح معسكر دبي الذي اختتم في دبي، وقال «الأبيض» يتطور بشكل واضح، وظهر هذا من خلال المواجهات الودية وآخرها أمام ضيفه اللبناني التي حققنا فيها فوزاً مستحقاً بهدفين مقابل هدف، حيث أدينا الشوط الأول بشكل جيد من خلال حسن تطبيق طريقة اللعب، والضغط على الفريق المنافس واللعب الجماعي، ما جعلنا نسيطر على اللقاء بشكل عام.

وأضاف مدرب منتخبنا الوطني: في الشوط الثاني لم نقدم مستوى جيداً وتعرضنا لصعوبات خلال الشوط، خصوصاً في أول 15 دقيقة، وارتكبنا بعض الأخطاء ولكننا أنهينا المباراة بفوز أسعدنا، وهناك أشياء تحتاج إلى المزيد من التطوير مثل الفاعلية الهجومية، حيث لا نستغل الفرص التي تسنح في إحراز المزيد من الأهداف، ولكن بشكل عام المنتخب يتطور من مباراة لأخرى، وهذا هو المهم بصرف النظر عن النتائج.

وفيما يتعلق بتقييمه للاعبين الجدد في صفوف المنتخب، قال بينتو: إنهم جيدون، والمعسكر في دبي مختلف عن المعسكرات خارج الإمارات، ونتوقع المزيد من التقدم للاعبين قبل بداية مشوارنا في التصفيات خلال نوفمبر المقبل.

ثقة

فيما وجه يحيى نادر لاعب الوسط، الشكر لزملائه اللاعبين على الجهود الكبيرة التي بذلوها خلال فترة المعسكر، والحرص على تحقيق الفوز، في إشارة واضحة إلى رغبة اللاعبين في الظهور المتميز وترجمة عمل الجهاز الفني على أرض الواقع، وقال لقد ترسخت لدينا ثقافة تحقيق الفوز بصرف النظر عن كون المباراة ودية أو رسمية، وهذا من شأنه أن يسهم في رفع الروح المعنوية للاعبين قبل انطلاق تصفيات المونديال.

مستقبل

وأشار سلطان عادل المهاجم الشاب، إلى أن الجهاز الفني يبني للمستقبل من خلال الدفع بعدد من العناصر الشابة خلال المعسكرات الماضية، ومثل تلك الرؤية يكون لها مردود إيجابي مستقبلاً، خصوصاً أن تلك العناصر تبذل أقصى جهد من أجل إثبات جدارتها بتمثيل منتخب الوطن، وأعرب عن سعادته بتسجيل أول أهدافه مع الأبيض في شباك منتخب لبنان، وقال هذا الهدف سيسهم في رفع معنوياتي، ويدفعني لمزيد من العطاء خلال المباريات الرسمية المقبلة.

تحفيز

واختتم خالد الظنحاني ظهير منتخبنا بقوله، إن الروح القتالية للاعبين من أبرز سمات معسكرات الأبيض الأخيرة، والتي أسهمت في تحقيق الفوز في جميع المباريات الودية الثلاث التي أقيمت أخيراً، ومثل تلك الروح تحفز اللاعبين لأداء قوي مميز مستقبلاً.

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