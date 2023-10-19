مباراتان ضمن ذهاب ربع نهائي كأس «ADIB» اليوم

المصدر: (دبي ـ البيان)

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ضمن ذهاب ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، تقام اليوم مباراتان، في الأولى يستضيف النصر نظيره العين الساعة 19:30 مساءً على استاد آل مكتوم بدبي، وفي الثانية، يبدأ الشارقة مشوار الدفاع عن اللقب عندما يستضيف منافسه اتحاد كلباء في ذهاب الدور ربع النهائي في الخامسة إلا ربعاً في استاد الشارقة.

يعد اللقاء الأول بين النصر والعين مواجهة مكررة من الجولة الخامسة لدوري أدنوك للمحترفين والتي حسمها النصر بهدف دون رد، ما يضفي المزيد من الإثارة على المباراة، ويسعى العميد إلى تأكيد فوزه السابق وتطور مستواه، في المقابل، يتطلع العين لرد الدين للنصر الذي فاز عليه في المباراة الأخيرة بدوري أدنوك للمحترفين، واكتملت صفوفه بعودة اللاعبين الدوليين عقب المشاركة مع المنتخب الوطني، وعمد المدرب الهولندي الفريد شرودر إلى التأكد من جاهزية الفريق فنياً وبدنياً للمواجهة بإخضاع اللاعبين إلى تمارين واختبارات متنوعة.

وفي المباراة الثانية، والتي ستجمع الشارقة مع اتحاد كلباء، غاب الشارقة عن خوض الدور التمهيدي للمسابقة بصفته حامل اللقب، بينما تأهل اتحاد كلباء على حساب خورفكان. بدوره، يرغب كلباء في مواصلة نتائجه الجيدة في الآونة الأخيرة والعودة من الشارقة بنتيجة إيجابية تمهد له الطريق قبل لقاء الإياب والذي سيكون بملعب «النمور».

وأكد الإيراني فرهاد مجيدي، مدرب اتحاد كلباء، أن فريقه يركز على تحقيق الفوز أمام مضيفه الشارقة.

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