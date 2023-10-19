اتحاد الكرة يشارك في «عمومية الآسيوي»

المصدر: (دبي - وام)

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شارك عبدالله ناصر الجنيبي، النائب الأول لرئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، رئيس رابطة المحترفين الإماراتية، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي، ومحمد عبدالله هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد الكرة، في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لعام 2023 للاتحاد الآسيوي لكرة القدم. عقد الاجتماع، أمس، عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، والشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وممثلي الاتحادات الوطنية الأعضاء.

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