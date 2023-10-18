راشد بن حميد يستقبل رئيس «دولي الطب الرياضي»   

المصدر: دبي - وام

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استقبل الشيخ راشد بن حميد النعيمي نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، البروفيسور فابيو بيجوزي رئيس الاتحاد الدولي للطب الرياضي«FIMS»، والوفد المرافق له، وذلك في إطار تعزيز سبل التعاون وتفعيل الشراكات المثمرة في مجالات الطب الرياضي، وبحث استعدادات استضافة دبي للنسخة الـ38 من المؤتمر الدولي للطب الرياضي العام المقبل، بمشاركة 2000 خبير من جميع أنحاء العالم.

وتبادل الجانبان أطراف الحديث حول استعدادات تنظيم الحدث الطبي الدولي، الذي يقام للمرة الأولى على أرض دولة الإمارات؛ وما تم إنجازه منذ الإعلان عن فوز إمارة دبي باستضافة المؤتمر على هامش انعقاد النسخة الـ 37 للمؤتمر، التي أقيمت في المكسيك، خلال شهر سبتمبر من العام الماضي، وشاركت فيه لجنة الطب الرياضي باللجنة الأولمبية الوطنية.

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